La Policia exposa els perills als quals s’enfronten els menors a través de les pantalles

Ferran Jordan, de la Policia, exposant els riscos que amaga Internet per als joves (Policia d’Andorra)

La Policia ha exposat aquest passat dimarts quins són els riscos als quals s’enfronten nens, adolescents i joves a internet i les xarxes socials. A través d’una xerrada dirigida a les famílies en el marc de la Setmana de la Internet Segura que organitza Andorra Telecom, l’agent del grup de delictes tecnològics, Ferran Jordan, ha explicat quin tipus de delictes tracta la Policia i com actua per a protegir les víctimes.

A més d’indicar quins són els canvis que acaba d’introduir el Codi penal en relació amb el ciberassetjament, especialment, pel que fa a la difusió d’imatges, el policia ha incidit en el comportament dels pedòfils a internet. Amb l’objectiu de conscienciar dels perills amb què es poden trobar els nens, Jordan ha indicat com els delinqüents es fan passar per menors per a guanyar-se la seva confiança, com els demanen fotografies íntimes i com poden arribar a enganyar-los per a trobar-se en persona.

Segons l’estudi sobre l’impacte de la tecnologia en l’adolescència elaborat per Unicef Andorra i fet públic el passat mes de novembre, més d’un 50% dels alumnes andorrans enquestats han rebut missatges de contingut sexual per internet, més d’un 66% han acceptat sol·licituds d’amistat de persones desconegudes i prop d’un 30% han quedat amb aquests desconeguts. A més, un 15% ha rebut propostes sexuals i un 8% ha estat extorsionat amb imatges íntimes.

És per aquest motiu que els experts demanen la implicació de les famílies en el benestar digital de la canalla. L’agent Jordan ha donat alguns consells al respecte:

Cal acompanyar els menors coneixent les xarxes que utilitzen i l’edat en què poden fer-les servir.





És clau verificar amb qui es relacionen i que no acceptin sol·licituds d’amistat de persones que no coneixen personalment.





S’ha de supervisar la seva activitat a internet i les xarxes socials. També quan juguen amb videojocs on poden xatejar amb altres persones.





Fer servir el control parental també ajudarà a minimitzar alguns riscos.





Se’ls ha d’ensenyar a privatitzar els perfils i a tenir contrasenyes segures.





És important parlar molt amb ells sobre aquests temes i fer-ho obertament, creant confiança.





Els adults han de donar exemple.





No s’ha d’oblidar que són vulnerables. Que siguin capaços de fer servir un mòbil tècnicament millor que els pares, no vol dir que tinguin la maduresa suficient per a afrontar situacions de risc.

La Policia recomana fer un ús responsable de la tecnologia i denunciar en cas de ser víctima d’un delicte.