La Policia estrena un espai d’atenció al públic que s’ha renovat per a millorar l’acollida i la privacitat de la ciutadania

La Policia ha estrenat el nou espai d’atenció a la ciutadania després de les reformes que es van iniciar el passat mes de maig. Un espai que s’ha modernitzat i adequat per a millorar l’acollida, la comoditat i la intimitat de totes aquelles persones que necessitin els serveis del Departament. Amb aquesta finalitat, tots els despatxos s’han insonoritzat.
El projecte de renovació ha incidit especialment en ampliar els espais per a tractar els temes més sensibles, amb més privacitat tant per als ciutadans com per als funcionaris que els atendran.
Amb la finalització de les obres, es reobren els accessos habituals a l’espai d’atenció al públic del despatx central de Policia i al ministeri de Justícia i Interior, tant des de la carretera de l’Obac com des del carrer Ciutat de Sabadell.
La reforma comporta un altre canvi addicional. I és que l’oficina destinada als tràmits relacionats amb els permisos d’armes i la seguretat privada s’ha traslladat a un despatx amb accés únic i independent des del carrer ciutat de Sabadell. Cal recordar que només aquest servei del Departament requereix cita prèvia i que aquesta es pot sol·licitar a través del web www.policia.ad.
La Policia vol agrair a la ciutadania la seva paciència durant la durada d’una reforma que s’ha fet pensant en el confort dels usuaris.