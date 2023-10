La Policia es forma en actuacions a la muntanya

Un cop superada la formació els policies rebran el Certificat elemental de muntanya (Policia d’Andorra)

Nou policies, set agents i dos comandaments, de la Unitat d’Intervenció Tècnica (UIT) han iniciat aquest octubre la formació per tal d’obtenir el Certificat elemental de muntanya (CEM). La formació té com a objectiu dotar els policies de coneixements teòrics i pràctics per a poder intervenir amb la màxima seguretat en territori muntanyenc, i saber calcular els riscos que comporten els desplaçaments en un entorn molt exigent i complex.

Es divideix en dos mòduls, el d’estiu i el d’hivern, que imparteixen dos formadors del grup de muntanya del Cos de Policia i dos especialistes de la secció d’alta muntanya de la Gendarmerie francesa. Cada mòdul consisteix en 10 dies de formació.

En el d’estiu, que acaben de superar, els policies han conegut els equips de protecció i el material bàsic per a assegurar-se en la pràctica d’escalada, vies ferrades i ràpel; s’han iniciat en dry-tooling, una tècnica d’escalada alpina en sec amb piolets; han treballat mètodes d’orientació, coneixement del terreny i interpretació dels butlletins meteorològics, i han efectuat una sortida en què han recorregut, encordats, l’aresta del pic d’Escobes de sud a nord.

Els policies que estan rebent la formació han hagut de superar una prova d’accés cronometrada a 1.000 metres de desnivell portant una motxilla de 6 kg.

Les proves que s’han de superar són força dures (Policia d’Andorra)

La segona part tindrà lloc a inicis del 2024. El mòdul d’hivern se centrarà en la recerca de víctimes d’allau i en com moure’s amb seguretat pel territori en període hivernal, especialment en casos en què sigui necessari actuar amb celeritat i de forma coordinada amb altres serveis d’emergències. Estarà, per tant, dirigit a conèixer les tècniques de recerca amb DVA, pala i sonda, a l’esquí tècnic i el de muntanya. Una vegada superats els dos mòduls, obtindran el CEM i la insígnia que l’acredita.

La Unitat d’Intervenció Tècnica de la Policia està formada pel grup de muntanya, el grup de guies canins, els TEDAX-NRBQ, el d’intervenció i el de protecció de personalitats. Els seus membres estan subjectes a fer recerques i altres intervencions policials en territori muntanyenc tant a l’estiu com a l’hivern. La formació contínua, per tant, és essencial per a garantir la màxima professionalitat dels policies i la rapidesa i èxit de les seves actuacions en qualsevol punt del país.