La Policia engega una campanya de controls contra els comportaments imprudents al volant

Per tal de prevenir el comportament imprudent de certs conductors en carreteres urbanes, interurbanes i secundàries de les diferents parròquies i amb la finalitat de reduir els accidents de trànsit amb el resultat de lesions, la Policia engega el proper dilluns 14 de febrer una campanya temàtica de controls.

Aquesta campanya especifica s’iniciarà a les 7 hores del dia 14 de febrer i finalitzarà a les 19 hores del dia 27 de febrer del 2022. Els articles de la Llei del Codi de la Circulació que es tindrà especialment en compte per la realització d’aquesta campanya especifica de comportaments imprudents són els següents:

–Conduir de forma temerària de manera a posar en risc a la resta d’usuaris de la via (art. 4.2)

-Circular sense regular la velocitat en funció de l’estat de la calçada, de la visibilitat, de les dificultats de la circulació i dels obstacles previsibles, o sense reduir la velocitat i, si escau, sense parar si les circumstàncies ho demanen (art. 6)

-Circular amb competència de velocitat en les vies públiques obertes al trànsit (art. 7.1)

–No respectar els límits de velocitat establerts “controls amb radars Policia” (art. 8)

-No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, als vehicles que tenen preferència (art. 13.1)

-No cedir el pas a altres vehicles i/o vianants en incorporar-se a la circulació (art. 16.2)

–Avançaments indeguts (art. 26)

-Avançar un vehicle per la dreta en supòsits no permesos (art. 27.1)

-Efectuar un avançament en canvis de rasant, revolts o als llocs sense visibilitat suficient, envaint el sentit contrari (art. 28.3)

-Efectuar un avançament en un encreuament o immediatament abans en els casos no permesos (art. 28.6)

-Efectuar un avançament prop d’un pas de vianants o quan el vehicle que es vol avançar estigui parat a fi de cedir el pas als vianants. (art. 28.7)

-Efectuar un avançament trepitjant una línia longitudinal continua, en els casos no permesos (art. 28.9)

–No cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianants senyalitzat o continuar la marxa abans que els vianants que ha travessat la calçada es trobin a una distància de seguretat suficient. (art. 44.3.b, c , d)

–No respectar algun dels senyals prohibitius (art. 83.2)

-No respectar algun dels senyals d’obligació (art. 83.2)

-No respectar la senyalització horitzontal de la calçada (art. 83.2)

-No respectar els senyals ni les ordres donats pels agents encarregats de la vigilància i la disciplina del trànsit (art. 83.2)

-No respectar el llum vermell d’un semàfor (art. 83.5)

-No respectar les indicacions d’un semàfor altres que el llum vermell (art. 83.5)

A tal efecte, s’efectuaran controls específics en llocs susceptibles de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent (control d’interseccions, control de semàfors, control de línies continues, passos de vianants, etc.) i s’intensificaran els controls radar per excessos de velocitat mitjançant el radar mòbil Trucam en horari diürn i depenent de la climatologia i del vehicle radar.

El Departament de Policia dona a conèixer la seva línia d’actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d’informar al conjunt dels ciutadans.