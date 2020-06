La policia efectua 18 detencions entre el 15 i el 21 de juny, la majoria per alcoholèmia al volant

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 15 al 21 de juny de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (6).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 15/06/2020 a les 19:58 hores, un home resident de 44 anys, amb una taxa de 2’01 g/l., control rutinari.

– El 16/06/2020 a les 01:45 hores, un home resident de 32 anys, amb una taxa de 1’11 g/l., parada rutinària.

– El 17/06/2020 a les 03:31 hores, un home resident de 22 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., parada rutinària.

– El 17/06/2020 a les 03:40 hores, un home resident de 42 anys, amb una taxa de 1’34 g/l., parada rutinària.

– El 17/06/2020 a les 19:38 hores, un home resident de 36 anys, amb una taxa de 3’04 g/l., control rutinari.

– El 18/06/2020 a les 01:00 hores, un home resident de 48 anys, amb una taxa de 1’63 g/l., parada rutinària.

– El 19/06/2020 a les 00:35 hores, un home resident de 35 anys, amb una taxa de 0’89 g/l., parada rutinària.

– El 19/06/2020 a les 01:30 hores, una dona resident de 31 anys, amb una taxa de 1’74 g/l., accident danys materials.

– El 19/06/2020 a les 15:46 hores, un home resident de 75 anys, amb una taxa de 0’88 g/l., accident danys materials.

– El 20/06/2020 a les 00:50 hores, un home resident de 28 anys, amb una taxa de 1’78 g/l., parada rutinària.

– El 21/06/2020 a les 02:02 hores, un home resident de 27 anys, amb una taxa de 0’90 g/l., parada rutinària.

– El 21/06/2020 a les 17:32 hores, una dona resident de 24 anys, amb una taxa de 1’61 g/l., parada rutinària.

Detencions per altres delictes:

– El 17/06/2020 a les 11:40 hores a la frontera del riu Runer, un home resident de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

– El 19/06/2020 a les 17:15 hores a Andorra, un home resident de 60 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat, l’honor i la Constitució.

En seguiment d’una denúncia per amenaces i insults xenòfobs arran d’un incident.

– El 20/06/2020 a les 08:02 hores, i a les 12:40 hores a Escaldes-Engordany, una dona i un home, residents de 49 i 43 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, endemés l’home uns presumptes delictes contra la salut pública, la intimitat i la inviolabilitat de domicili.

Detencions després d’una investigació per falsificació de receptes per a l’obtenció fraudulenta de medicaments.

– El 20/06/2020 a les 13:57 hores a Encamp, un home resident de 38 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic.

Requerits pel servei d’urgències de l’HNSM, ja que una dona hauria estat agredida per la seva parella.

S’activa el protocol per violència de gènere i es procedeix a la detenció de l’interessat.

– El 21/06/2020 a les 20:52 hores a Sant Julià de Lòria, un home resident de 36 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, l’honor, la llibertat i el patrimoni.

Requerits per un aldarull a l’interior d’un bar. Sobre lloc, dues persones s’estan barallant. En controlar a un dels implicats, aquest reacciona de forma desproporcionada envers els agents interventors amb amenaces i intent d’agressió. Durant el seu trasllat a les dependències policials, dona vàries puntades de peu a una de les portes del vehicle oficial i causa diversos danys.

Text: Cos de Policia