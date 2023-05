La Policia deté un individu “carregadet” d’embolcalls de cocaïna

La Policia va detenir aquest dimarts un home, de 38 anys i veí del Principat, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic d’estupefaents. L’home, que actuava a Santa Coloma, va ser arrestat arran d’una investigació que va permetre identificar-lo com a possible venedor després de diverses vigilàncies que es van efectuar durant el passat mes d’abril.

El mateix dimarts se’l va veure contactar amb un comprador, un home també veí de les valls i de 30 anys, a qui es va detenir posteriorment en possessió d’un embolcall amb un gram de cocaïna. La Policia va controlar el presumpte traficant la mateixa tarda. En el moment del control, l’home portava a sobre 13 embolcalls més de cocaïna amb les mateixes característiques que el que s’havia comissat al primer detingut.

En el registre al domicili del presumpte traficant, que es va dur a terme en el marc de la que ja s’ha batejat com a ‘operació Ferro’, la Policia va trobar més de 2.000 euros en efectiu.