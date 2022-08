La Policia deté un home que tenia una ordre d’arrest nocturn a la presó i no hi tornava

Una de les diferents detencions d’aquesta darrera setmana, per part del cos de Policia, ha estat la d’un veí del principat, de 37 anys d’edat, al qual, se li havia imposat una ordre d’arrest nocturn. Va ser el Centre Penitenciari que va posar en coneixent de la Policia que l’individu no s’havia presentat a la presó.

Els agents van procedir a la seva cerca i, en trobar-lo de matinada, es constata que està en un alt estat d’alteració i d’eufòria, per la qual cosa, es va decidir de portar-lo a l’hospital. Segons la Policia, durant el trajecte va tenir una reacció desproporcionada envers els agents. Per aquest motiu, l’home va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra funció pública (resistència i desobediència), contra l’honor (injuries als agents) i contra la llibertat (amenaces de mort als membres de la Policia).