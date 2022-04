La Policia deté un home que duia un rifle pel carrer

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 28 persones durant aquesta darrera setmana (del 18 al 24 d’abril del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (17) i altres delictes (11). Destaca la detenció d’un home que es trobava a la via pública amb un rifle a la mà.

El 24/04/2022 a les 05:19 hores a Andorra la Vella, un home de 27 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Els agents de policia són requerits, ja que una persona es troba a la via pública amb un rifle a la mà. Al lloc es constata la presència d’un grup de persones i un d’ells portava un rifle, el qual ha fet remesa immediata als agents, manifestant que l’arma -un rifle d’aire comprimit- li havien tret a la persona que el duia i que aquest no es trobava al lloc. Efectuada la corresponent enquesta, es localitza i s’identifica a l’interessat procedint a la seva detenció.

El 24/04/2022 a les 05:21 hores a Andorra la Vella, un home de 19 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. En el decurs d’una intervenció a la via pública es constata la presència d’un grup de persones -aliens a la intervenció policia-, i que caminaven per la mateixa vorera que els agents. Un d’ells duia a la mà el que sembla una navalla amb la fulla tancada, deixant-la caure als peus dels agents, es constata que es tracta d’una navalla d’una fulla de 10 cm.

El 18/04/2022 a les 10:35 hores a Canillo, un home de 29 anys és detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva, la integritat física i la llibertat. L’interessat agredeix a un empleat d’un establiment d’oci nocturn i posteriorment l’amenaça exhibint una navalla de petites dimensions.

El 20/04/2022 a les 00:05 hores a Escaldes-Engordany, un home de 20 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari.

El 20/04/2022 a les 09:00 hores a Escaldes-Engordany, un home de 63 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. L’interessat és detingut després del seguiment d’una denúncia per maltractaments físics envers la seva parella.

El 21/04/2022 a les 03:53 hores a Andorra la Vella, un home de 29 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents són requerits en un domicili particular per una desavinença entre germans que deriva en una agressió de l’interessat envers l’altra part.

El 21/04/2022 a les 06:07 hores a Andorra la Vella, un home de 20 anys és detingut com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, l’honor i la llibertat. Els agents de policia són requerits en una estació de servei, ja que l’acusat estava increpant a un empleat. Al lloc, l’interessat en ser qüestionat pels fets té una reacció desproporcionada envers els agents.

El 21/04/2022 a les 15:18 hores a Escaldes-Engordany, un home de 39 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari.

El 21/04/2022 a les 19:00 hores a la frontera del DCNJ del Pas de la Casa, un home de 48 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal d’expulsió per un període de cinc anys-.

El 22/04/2022 a les 01:24 hores a Escaldes-Engordany, un home de 38 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents són requerits en un domicili particular per una desavinença conjugal que deriva en una agressió per part de l’interessat envers l’altra part.

El 22/04/2022 a les 12:47 hores a la Massana, un home de 20 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut 17 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol: 6 persones en control específic; 10 en una campanya d’alcoholèmia i finalment, un per accident amb danys materials.