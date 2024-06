La Policia deté un home per ús fraudulent de targetes bancàries

Un home amb el mòbil i la tarja de crèdit a les mans (SFGA)

La Policia va detenir aquest dimarts a la nit un home de 31 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per ús fraudulent de targetes bancàries. L’arrest es va efectuar arran d’una denúncia recent que va interposar una perfumeria quan va detectar més d’un centenar de compres en línia que s’havien fet de manera massiva en pocs dies. El gros de les compres van ser denegades perquè eren sospitoses de ser fraudulentes. Quatre, però, d’un valor aproximat de 1.200 euros, es van materialitzar.

L’anàlisi que els experts de la Policia van fer de totes les operacions va permetre comprovar que moltes estaven fetes des d’una IP andorrana amb el mateix import i les mateixes dades de contacte, entre les quals figurava una adreça del Principat. Les dades de les targetes que es van fer servir, obtingudes de manera fraudulenta, eren de diversos països del continent americà.

En casos com aquests, els delinqüents formen part de bandes organitzades i acostumen a utilitzar intermediaris per a recollir les comandes. Així que els investigadors n’estaven molt pendents i, en el moment que es va produir la recollida, van interceptar la persona que feia de pont. Per tota la informació que es disposava, la Policia sospitava que les compres s’haurien efectuat des del mateix país i, de seguida, va identificar i localitzar-ne el presumpte autor. La mateixa nit es va procedir a registrar l’habitació de l’hotel on s’allotjava i es va confiscar material informàtic.

En situacions com aquestes és habitual que els delinqüents es facin passar per clients i intentin pagar a través de les pàgines web amb dades de targetes bancàries que haurien obtingut de manera fraudulenta. Normalment, disposen de dades de centenars de targetes que van provant de manera continuada fins que aconsegueixen que alguna funcioni.

És per això que el Cos recomana als comerços que revisin les comandes en línia i facin servir sistemes de verificació per a reduir els riscos. En cas de detectar qualsevol activitat sospitosa o poc habitual, cal alertar la Policia.