La Policia deté un home per un furt amb força a un comerç i danys a diversos vehicles

La Policia ha detingut un home la passada nit com a presumpte autor d’un furt amb força a un establiment de la Massana i danys a diversos vehicles. Els agents han estat alertats per un testimoni i un agent de circulació fora de servei que han vist com un home vestit amb roba fosca i sabates negres trencava l’aparador d’una botiga, accedia a l’interior i després fugia en direcció a un aparcament proper.

Uns minuts després l’empresa de seguretat ha refermat la descripció de l’individu. Un cop visualitzades les imatges de les càmeres, es veu una persona vestida de negre que agafa material i surt corrents.

Els agents han iniciat immediatament la recerca i han localitzat el presumpte autor, un veí del Principat, de 34 anys, amagat al pàrquing i sota els efectes de l’alcohol. A pocs metres d’on s’ocultava l’arrestat, els policies han trobat el material sostret. Es tracta de dues armilles i un folre polar.

Un cop detingut, la Policia ha constatat com a l’aparcament on s’amagava hi havia diversos vehicles amb danys materials i marques que apuntarien al mateix home com a presumpte autor.

Altres detencions

Les darreres hores la Policia ha arrestat quatre persones més. Divendres a les 22.20 h a la frontera del riu Runer, un home no resident de 20 anys, per introducció d’1,1 grams d’heroïna. La matinada de dissabte s’ha detingut tres veïns de les valls, de 28, 34 i 42 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes d’1,08, 1,07 i 1,04.

Tots han passat ja a disposició judicial.