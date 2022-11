La Policia deté un home per presumpte maltractament a la parella i un amb una taxa d’alcoholèmia de 3,33

La Policia ha detingut aquest diumenge un home, veí del Principat, de 41 anys d’edat, per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic (violència de gènere). L’arrest s’ha produït a les 17:11 hores, a Andorra la Vella, després que la víctima requerís als agents.

Aquest mateix diumenge, a les 19:45 hores, la Policia ha detingut a la frontera del riu Runer un altre veí d’Andorra, de 19 anys d’edat, per introduir 0,6 grams d’èxtasi.

Durant el cap de setmana s’ha arrestat tres persones més per positius d’alcoholèmia. Dissabte, poc després de les 3 de la matinada, es va detenir una dona, veïna de les valls, de 50 anys, amb una taxa d’1,87 grams d’alcohol per litre de sang. Sobre la mateixa hora, es va arrestar un no resident de 32 anys amb una taxa d’1,40.

Finalment, a les 00.08 h de diumenge, la Policia va detenir un resident temporal, de 52 anys d’edat, amb una taxa de 3,33 grams d’alcohol per litre de sang arran d’un accident amb danys materials a Canillo.