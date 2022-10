La Policia deté un home per amenaces, port d’arma blanca i positiu d’alcoholèmia

La Policia ha detingut la nit de dijous un home, veí del Principat, de 49 anys, per presumptes delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat. Una persona va requerir la presència policial després de rebre presumptes amenaces per part d’una altra quan, després d’un incident previ de circulació, en una discussió en l’exterior d’un establiment, la segona li va mostrar una navalla.

Els agents, que van contrastar els fets amb diversos testimonis, van localitzar el presumpte autor de les amenaces, que havia marxat del lloc dels fets conduint el seu vehicle, i van trobar la navalla de 8 cm amb la fulla ratllada a l’interior del cotxe. A més, en el moment del control, va donar positiu en la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,52 grams d’alcohol per litre de sang.

Altres detencions

La mateixa nit de dijous, en un control rutinari, la Policia va arrestar un altre home, no resident, de 54 anys, per un positiu d’alcoholèmia de 2,37 grams d’alcohol per litre de sang. Aquesta setmana s’han produït dues detencions més per alcohol al volant. La matinada de dijous, un home veí d’Andorra, de 43 anys, amb una taxa de 0,88, i dilluns, una veïna de les valls, de 38 anys, amb una taxa de 0,87. El mateix dilluns també es va arrestar un jove de 19 anys per positiu a la prova de tòxics. Tots ells van ser controlats en parades rutinàries.