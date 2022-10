La Policia deté un home per agredir presumptament la parella i cinc per positiu d’alcoholèmia i tòxics

La Policia ha detingut aquest dijous al vespre, a Escaldes-Engordany, un home, veí del Principat, de 39 anys, per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic (violència de gènere). Els agents van arribar al lloc dels fets després de ser alertats que al pis de la parella se sentien crits.

D’altra banda, aquesta matinada de divendres, la Policia ha arrestat un altre home, veí d’Andorra, de 18 anys, per dos presumptes delictes contra la seguretat col·lectiva, un delicte contra l’administració de justícia i un delicte contra l’honor. Una patrulla l’ha aturat prop d’un local d’oci nocturn per conduir sense el cinturó de seguretat cordat i en el control han constatat possibles símptomes d’alcoholèmia. L’home ha donat positiu amb una taxa d’1,31 grams d’alcohol per litre de sang i també ha resultat positiu en tòxics. A més, tenia el permís de conduir retirat i ha insultat els agents.

Aquest divendres, 28 d’octubre, al matí, també s’ha detingut una jove, no resident, de 19 anys d’edat, per possessió d’una petita quantitat d’èxtasi.

Els darrers dies, la Policia ha arrestat tres homes més per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes d’1,06, 1,28 i 0,92, i n’ha detingut un altre per positiu en tòxics que, a més, es trobava en possessió d’1,5 grams de marihuana.