La Policia deté un home dues vegades la mateixa setmana per agredir la parella

La Policia ha detingut la matinada de diumenge, dia 27 de novembre, al Pas de la Casa, un home, no resident, de 33 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic (violència de gènere) per haver agredit la parella.

Es dona la circumstància que era la segona vegada que els agents policials el detenien en una mateixa setmana. El passat dijous va ser arrestat, en aquest cas a Canillo, per cometre presumptament fets similars i amenaces a la mateixa dona.