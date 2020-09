La policia deté un conductor després de patir un accident de trànsit i causar un ferit

La policia ha detingut un conductor després de patir un accident a la Massana i causar un ferit.

El Cos de Policia ha rebut l’avís d’un accident que s’ha produït a la C.G. 3, al punt quilomètric 3,300, a la Massana, a les 9:54 hores.

Es tracta d’un accident per abast entre un vehicle Pick-Up 4×4 -Nissan NAVARA-, matrícula del Principat, i un turisme -Skoda SUPERB-, matrícula espanyola. Com a conseqüència de la topada, la conductora del Skoda -una dona no resident de 46 anys-, ha resultat ferida.

Practicats els pertinents controls d’alcohol, el conductor de la Pick-Up, -un home resident de 49 anys-, ha donat un resultat positiu (1’06 gls), per la qual cosa la policia l’ha detingut.