La Policia deté quatre conductors per alcoholèmia

Vehicle de la Policia amb dos agents en un control (Policia d’Andorra)

Aquests darrers dies el Cos Policia ha detingut quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Una de les detencions es va materialitzar a un home, de 46 anys, que va ser controlat per agents de circulació del Pas de la Casa. L’individu arrestat sent positiu en alcohol circulava amb els llums apagats i en contra direcció per un carrer de la vila. Va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,56.

D’altra banda, la matinada del passat diumenge, agents del servei de l’ordre, desprès d’haver observat una infracció a la circulació, var procedir a la detenció d’un conductor de 21 anys amb una taxa positiva d’1,27. Els fets van tenir lloc a la parròquia d’Andorra la Vella

A Escaldes-Engordany, es va arrestar un conductor de 27 anys amb una alcoholèmia d’1,74. En aquest darrer control la Policia va ser requerida per part d’agents de circulació, ja que hi havia un turisme aturat a la via pública just davant de la porta d’un aparcament privat. Un cop els agents eren al lloc dels fets, van tenir problemes per a realitzar la prova d’alcoholèmia a l’home, a causa de la seva conducta rebel, però, finalment, la van poder realitzar amb el resultat esmentat.

Finalment, la tarda del passat diumenge, a Sant Julià de Lòria, agents uniformats van observar un vehicle amb excés de velocitat. Una vegada controlat el seu conductor, un home de 47 anys, aquest va donar una taxa d’1,10.