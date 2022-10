La Policia deté nou persones el cap de setmana i investiga un furt amb força en un restaurant

La Policia ha detingut nou persones des de divendres al vespre i fins diumenge a la nit. Cinc han estat arrestades per presumptes delictes contra la integritat física i moral. El primer, un home resident de 44 anys, va ser detingut divendres al vespre a Andorra la vella per presumpte maltractament en l’àmbit domèstic (violència de gènere).

Tres més van ser controlats la matinada de diumenge, tots a Andorra la Vella. Un d’ells, un home veí d’Andorra, de 20 anys, a les 2.30 h arran d’una agressió en un local d’oci nocturn. Minuts més tard, es va detenir una parella, una dona veïna del Principat, de 30 anys i un home no resident de 35, que presumptament s’havien agredit mútuament. El mateix diumenge, però prop de les set de la tarda a Escales-Engordany, la Policia va arrestar una dona, no resident, de 30 anys, per agredir la parella al carrer.

Prop de les cinc de la matinada de diumenge, també es va detenir una dona, veïna de les valls, de 23 anys, per un presumpte delicte contra la funció pública per desobediència als agents. Els policies l’havien controlat juntament amb la seva parella després que un home els alertés que el jove l’hauria agredit.

Durant el cap de setmana, la Policia ha detingut tres persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Una d’elles, un home veí d’Andorra, de 22 anys, amb una taxa de 0,96 grams d’alcohol per litre de sang. En segon lloc, un home veí del Principat, de 21 anys, amb una taxa d’1,36 i, finalment, una dona veïna de les valls, de 44 anys, amb una taxa de 2,70 grams d’alcohol per litre de sang després d’haver abandonat el vehicle al mig de la calçada i intentar fugir a peu.

D’altra banda, la Policia també investiga un furt amb força en un restaurant d’Andorra la Vella que es va produir la matinada de diumenge. El lladre va entrar al local trencant un vidre de la porta posterior i es va endur la caixa registradora, que es va localitzar més tard prop del lloc dels fets. Als voltants del local, també es va trobar una furgoneta estacionada amb el vidre de la porta davantera dreta trencat i l’interior regirat.