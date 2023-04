La Policia deté dues dones amb tabac de contraban valorat en 14.000 euros

Detencions per contraban de tabac (ARXIU / Policia d’Andorra)

La Policia va detenir aquest dimarts dues dones, de 40 i 48 anys d’edat i no residents al país, com a presumptes autores d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Els agents de Duana van controlar, a primera hora del matí, al Pas de la Casa, el vehicle on viatjaven. Transportaven el tabac a l’interior del cotxe, cobert amb mantes i repartit entre els seients posteriors i el maleter.

La quantitat decomissada ascendeix a 3.540 paquets de tabac, 9,6 kg de tabac de picadura i 5 kg més de tabac de xixa, tot plegat amb un valor de 13.907 euros. A més, la dona de 48 anys es trobava en possessió de 0,4 grams d’heroïna i, per tant, també se la va arrestar per un delicte contra la salut pública.