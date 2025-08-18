La Policia deté dos joves per agredir-ne un altre i sostreure-li, presumptament, 700 euros

La Policia ha detingut aquest cap de setmana dos joves de 20 i 23 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, i contra el patrimoni. Els dos joves van agredir un conegut seu, de 20 anys, divendres a la tarda en un carrer d’Andorra la Vella. A més, li haurien sostret la cartera, on duia uns 700 euros en efectiu, segons va denunciar la víctima, que va haver de ser traslladada a l’hospital a causa de les lesions.
L’endemà al matí, agents del servei de Policia van arrestar els dos agressors, els quals acumulen diversos antecedents penals, i els van posar a disposició judicial la mateixa tarda de la detenció.