La Policia deté dos homes per presumpte contraban amb 1.750 paquets de tabac

Una de les 19 detencions efectuades per la Policia andorrana durant la setmana passada és per un presumpte delicte de contraban. La detenció va ser a Escaldes-Engordany. Es tracta de dos homes no residents, de 43 i 44 anys. En un servei en cooperació amb agents de Duana, es va realitzar el seguiment dels interessats a la zona comercial d’Escaldes i es va localitzar un vehicle on els individus havien dipositat 1.750 paquets de tabac d’un preu segons valoració de la Duana andorrana de 6.090 euros.

Altres 7 detencions són per delictes contra la salut pública, per donar positiu d’alcoholèmia en diferents controls de la Policia. D’aquests, alguns dels conductors es van veure involucrats en accidents de trànsit. Sinistres que, en alguns casos van provocar ferits i, en d’altres, danys materials.

Un a altra detenció es va produir a la frontera del riu Runer. Els agents van interceptar el conductor d’un vehicle, no resident i de 40 anys d’edat, que es trobava en possessió de cocaïna.

Així mateix, aquest mitjà ja va informar la setmana passada de la detenció d’una agent de circulació del Comú d’Andorra la Vella per haver-se apropiat d’un telèfon mòbil que no era seu. Per a fer-ho va alterar el registre on s’anoten els objectats trobats o perduts.

Detencions per altres delictes:

A Escaldes-Engordany, un home no resident, de 30 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. L’interessat es va presentar a les oficines d’immigració per tal de regularitzar la seva situació al Principat, tanmateix es va poder comprovar que, aquest, tenia sobre ell una ordre d’expulsió administrativa i que, per tant, l’estava desobeint en trobar-se en territori andorrà.

A Sant Julià de Lòria, un home, veí d’Andorra, de 36 anys, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-, contra la llibertat -amenaces- i l’honor -injuries-. La Policia va ser requerida per una desavinença que va derivar en una agressió de l’interessat envers la seva parella. Tanmateix en el moment de comunicar-li la seva detenció, l’interessat va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents.

A Sant Julià de Lòria, un home veí del Principat, de 36 anys, era detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. La Policia va ser requerida per una discussió verbal entre un grup de persones i l’interessat, la qual, va derivar en una agressió d’aquest últim envers un dels components del grup, en propinar-li una empenta i un cop de puny al rostre.



A Andorra la Vella, un home veí d’Andorra, de 39 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència i resistència-. Es va demanar la presència policial en una estació de servei per una discussió verbal entre 3 clients. Un cop allà, els agents interventors observen que hi ha hagut una discussió per temes banals entre tres persones. El detingut, en tot moment, va tenir una actitud arrogant envers els funcionaris, i va fer cas omís i va oferir resistència a les indicacions donades pels agents.

A la frontera del riu Runer, una dona no resident, de 37 anys, va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-. La interessada accedia al Principat a l’interior d’un autobús de línia regular. En verificar la seva identitat, es va constatar que aquesta té una ordre vigent d’expulsió del país.

Al Pas de la Casa, un home no resident, de 55 anys, era detingut com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat -amenaces-, i contra l’honor -injuries-. La Policia va ser requerida en un local de restauració en tenir una persona que no deixava de molestar a la resta de clients. Un cop els agents eren a l’establiment, l’interessat va mostrar una actitud arrogant i desproporcionada envers els funcionaris.

A Ordino, un home veí del Principat, de 26 anys, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral -àmbit domèstic. L’esposa de l’interessat va presentar una denuncia per maltractaments i amenaces de mort en l’àmbit domèstic. Comprovats els fets es va recercar a l’interessat i es procedeix a la seva detenció.

A la Massana, un home veí d’Andorra, de 36 anys, era arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia. L’interessat tenia una suspensió del permís de conduir per ordenança penal i, aquest, no l’havia respectat.