La Policia deté dos homes per manipular un caixer automàtic amb l’objectiu de clonar targetes bancàries

La Policia va detenir, aquest dimarts, a Andorra la Vella, dos homes no residents de 53 i 37 anys com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic i contra l’ordre públic. Els investigadors els van arrestar arran d’una denúncia que s’havia interposat el dia abans a la tarda per la manipulació d’un caixer automàtic situat a Andorra la Vella.
Els dos homes haurien col·locat un mecanisme a l’interior del caixer amb l’objectiu de clonar targetes bancàries, a més d’una càmera de molt difícil detecció sobre el teclat. Així, a la vegada que el dispositiu copia la banda magnètica de les targetes, la càmera enregistra el moment en què un usuari introdueix el número PIN. Es tracta d’una pràctica fraudulenta que s’anomena skimming i que té com a objectiu obtenir totes les dades que contenen les targetes, tant per a transferir-les a targetes falses com per a vendre la informació en el mercat negre en el futur.
La ràpida actuació dels experts del Grup de Delictes contra el Patrimoni de la Unitat d’Investigació Criminal Operativa (UICO), que van muntar un dispositiu especial de vigilància, va permetre detectar i detenir els sospitosos ‘in fraganti’ quan es disposaven a retirar l’aparell a primera hora del matí. Els presumptes autors dels fets formen part d’una banda criminal organitzada i tenen antecedents arreu del món.
De moment, només s’ha constatat un caixer intervingut, però la Policia s’ha posat en contacte amb totes les entitats bancàries per tal que els verifiquin tots. La investigació continua oberta per a acabar d’analitzar si hi ha hagut algun perjudici per a les persones usuàries del caixer.
Més enllà d’aquest fet concret, la Policia sempre recomana tapar el teclat quan s’introdueix el PIN de la targeta bancària, sigui en un caixer o quan es fa servir un TPV. També s’aconsella verificar periòdicament les despeses bancàries per a poder detectar qualsevol mena d’estafa o frau al més aviat possible en cas de ser-ne víctima.