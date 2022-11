La Policia deté cinc persones per diferents motius durant el cap de setmana

La Policia ha detingut aquest cap de setmana un total de cinc persones per presumptes delictes contra la salut pública, contra la seguretat en el trànsit, contra la funció pública i contra la seguretat en el tràfic jurídic.

En concret, una persona ha estat detingut a la frontera del riu Runer per introducció de productes estupefaents, el dissabte a les 22:45 hores. L’interessat, un home no resident de 33 anys, va ser controlat en possessió de 1,1 gram de cocaïna, i 4 grams de marihuana.

Quant als delictes contra la seguretat en el trànsit, el dissabte es va produir un total de dues detencions. La primera a les 02:55 hores es va detenir un home veí d’Andorra, de 25 anys, amb una taxa d’1,00 g/l. La segona, a les 03:25 hores, tractant-se d’un home veí del Principat de 37 anys, amb una taxa d’1,11 g/l.

El diumenge a les 00:25 hores es va produir la detenció d’un home, veí de les valls, de 23 anys, amb una taxa d’1,09 g/l.

El mateix diumenge a les 18:15, es va portar a terme la detenció d’un home no resident, de 25 anys, pels delictes contra la funció pública i contra el tràfic jurídic. En controlar la Policia a l’interessat, que anava indocumentat, se’l trasllada a les dependències policials per tal d’identificar-lo, lloc on es constata que ja havia estat controlat anteriorment indocumentat i identificant-se verbalment amb una altra identitat. A més, es constata que fa objecte d’una ordre d’expulsió administrativa per un període de tres anys, motius pels quals es procedeix a la seva detenció.