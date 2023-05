La Policia deté, aquest cap de setmana, quatre persones per alcohol i drogues al volant i una per falsa identitat

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

La Policia ha detingut el darrer cap de setmana un total de 5 persones per delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic i la seguretat col·lectiva. Aquest dissabte, a les 12:15 hores, a la frontera del DCNJ (frontera amb França), es va detenir un home, no resident, de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Es controla a l’interessat i es verifiquen les seves dades a través de les bases informàtiques, podent observar com amb anterioritat, aquest, ja havia estat controlat indocumentat, identificant-se amb una altra identitat.

La resta de detencions, han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, on s’han arrestat 4 persones, d’edats compreses entre els 21 i 62 anys, amb taxes de 0,98 a 2,10 g/l. Tanmateix, un d’ells també va donar positiu a la prova de tòxics salivar.