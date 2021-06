La Policia deté 8 conductors ebris i tres persones per amenaces i injúries

El Cos de Policia ha procedit a la detenció d’11 persones durant aquesta darrera setmana (del 31 de maig al 6 de juny del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (3).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 31/05/2021 a les 00:13 hores, un home de 24 anys, amb una taxa de 0’97 g/l., parada rutinària.

– El 31/05/2021 a les 00:30 hores, una dona de 38 anys, amb una taxa de 0’84 g/l., parada rutinària.

– El 4/06/2021 a les 00:00 hores, un home de 45 anys, amb una taxa de 1’11 g/l., control rutinari.

– El 4/06/2021 a les 21:04 hores, un home de 45 anys, amb una taxa de 1’40 g/l., control rutinari.

– El 4/06/2021 a les 23:48 hores, un home de 36 anys, amb una taxa de 1’43 g/l., parada rutinària.

– El 5/06/2021 a les 00:00 hores, un home de 38 anys, amb una taxa de 1’56 g/l., accident danys materials.

– El 5/06/2021 a les 23:50 hores, un home de 26 anys, amb una taxa de 1’33 g/l., i positiu a la prova de control de tòxics salivar. Endemés d’un delicte contra la salut pública -comís de 1’6 grams de cocaïna i 1’6 grams de marihuana-. Control rutinari.

– El 6/06/2021 a les 23:59 hores, un home de 44 anys, amb una taxa de 1’15 g/l., control rutinari.

Detencions per altres delictes:

– El 2/06/2021 a les 00:46 hores a Andorra la Vella, un home resident de 48 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor -injúries-, contra la llibertat -amenaces- i la funció pública -resistència i desobediència-. Es requereix els serveis policials per quan una persona es trobaria estesa al terra degut presumiblement a una ingesta abusiva d’alcohol. Sobre lloc l’interessat presenta un trau sagnant al cap, motiu pel qual es requereix els serveis d’emergència per guarir-lo de la ferida. L’interessat presumiblement degut al seu estat té un actitud injuriosa i amenaçadora envers els agents interventors, no obstant es decideix dur-lo al seu domicili, però aquest una vegada al lloc es nega a entrar, i torna amb l’actitud esmentada.

– El 2/06/2021 a les 20:38 hores a Andorra la Vella, un home resident de 21 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat -amenaces- i la funció pública -resistència i desobediència-. Control de l’interessat ja que condueix una motocicleta forçant les marxes i produeix sorolls molestos. En ser sancionat, aquest té un comportament arrogant i irrespectuós envers els agents.

– El 6/06/2021 a les 07:25 hores a Ordino, un home resident de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor. Els agents policials són requerits pel Servei de Circulació d’Ordino, ja que l’interessat els ha escridassat i proferit injúries.