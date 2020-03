El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 5 persones durant aquesta darrera setmana (del 23 al 29 de març de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni, contra la seguretat del trànsit i contra la integritat física i la llibertat en l’àmbit domèstic.

El dissabte 28 a la tarda es van detenir tres joves (de 22 i 23 anys) com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni. La Policia va ser requerida a primera hora del matí perquè durant la nit s’hauria produït un furt en un establiment comercial de la parròquia d’Ordino, d’on s’haurien endut la caixa enregistradora amb una quantitat de diners de 250 euros, endemés de causar danys per un valor superior a 600 euros. L’enquesta realitzada al respecte va portar a la identificació i detenció dels interessats.

El dimecres 25 a la nit es va detenir en un control rutinari un home resident de 42 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,95 g/l, endemés com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

El dilluns 23 a primera hora de la tarda es va detenir un home resident de 54 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i contra la llibertat en l’àmbit domèstic. La Policia va ser requerida per una desavinença de parella en un domicili. En arribar, la patrulla es troba a l’interessat amb una ganivet de cuina a la seva mà, però sense arribar a amenaçar a ningú. A demanda dels agents interventors aquest va deixar anar l’estri en qüestió. L’interessat, amb un estat etílic evident segons informa el comunicat de la Policia, va manifestar haver-se discutit amb el fill de la seva parella, i té una actitud exaltada i desafiant envers aquesta persona. Tanmateix la seva parella va dir als agents que havia rebut cops i sacsejades per part de l’interessat, i s’apreciava una zona moradenca al colze esquerre.