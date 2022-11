La Policia deté 4 persones per positius en tòxics i alcoholèmia, i 3 per conduir amb el permís retirat

La Policia ha detingut els darrers dies un total d’onze persones per presumptes delictes contra la salut pública, contra la seguretat en el trànsit, contra la integritat física i moral, i per conduir amb el permís retirat.

En concret, dues persones han estat arrestades a la frontera del riu Runer per introducció de drogues. La primera, una dona no resident de 23 anys, va ser detinguda dimecres a les 16.30 h amb una pastilla d’èxtasi de 0,7 grams. En segon lloc, dijous a les 20.50 h, un home no resident de 22 anys amb 1,8 grams de metamfetamina.

El mateix dijous, a les 21.30 h, la Policia també va detenir a la frontera del riu Runer un home no resident de 27 anys per positiu a la prova de tòxics. En el vehicle, amb matrícula espanyola, es van trobar 37,1 grams d’haixix amagats sota el seient posterior esquerre.



Quant a la resta de delictes contra la seguretat en el trànsit, dimarts, poc després de les 15 h, la Policia va detenir un home no resident de 60 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 0,88 després d’atropellar una vianant a Andorra la Vella. A més de per lesions per imprudència, també se’l va detenir per un presumpte delicte contra la integritat física i moral.

La matinada de divendres s’ha detingut a les 02.15 h un home, veí del Principat, de 35 anys amb una taxa d’1,23 en una parada de circulació. Una estona més tard, cap a les 4 h, els agents han arrestat un altre home, veí d’Andorra, de 30 anys, per un positiu d’1,56 grams d’alcohol per litre de sang.

Aquesta setmana s’han controlat tres homes més per conduir amb el permís retirat. El primer, un veí de les valls, de 19 anys, dimarts a les 01.05 h a Andorra la Vella. El mateix dimarts, a les 12 h, a Canillo, es deté el segon, un veí d’Andorra, de 33 anys. I, finalment, dijous a les 15.35 h es localitza un tercer, veí del Principat, de 29 anys.

Dilluns, la Policia va detenir dues persones per presumptes delictes contra la integritat física i moral: una dona veïna de les valls, de 56 anys, per agredir la parella (àmbit domèstic), a Canillo, i un jove no resident de 19 anys, a Andorra la Vella, arran d’una baralla a la via pública en què va causar lesions a l’altra part implicada, un menor.