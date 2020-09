La Policia deté 12 persones, la majoria per conduir sota els efectes de l’alcohol

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 12 persones durant aquesta darrera setmana (del 31 d’agost al 6 de setembre de 2020).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (4).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 01/09/2020 a les 02:10 hores, un home resident de 18 anys, per positiu a la prova de control de tòxics salivar, endemés l’interessat es troba en possessió de 0’6 grams de marihuana, parada rutinària.

– El 02/09/2020 a les 09:59 hores, un home resident de 49 anys, amb una taxa de 1’06 g/l., accident amb ferit (veure comunicat web del 02/08/2020).

– El 04/09/2020 a les 01:20 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 1’04 g/l., parada rutinària.

– El 04/09/2020 a les 03:27 hores, una dona resident de 19 anys, amb una taxa de 1’44 g/l., control rutinari.

– El 04/09/2020 a les 17:10 hores, un home no resident de 70 anys, amb una taxa de 1’70 g/l., control rutinari.

– El 05/09/2020 a les 01:21 hores, un home resident de 32 anys, amb una taxa de 1’74 g/l., endemés d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

– El 06/09/2020 a les 00:25 hores, un home resident de 24 anys, amb una taxa de 1’76 g/l., infracció al codi de la circulació.

– El 06/09/2020 a les 02:41 hores, un home no resident de 22 anys, amb una taxa de 1’17 g/l., parada rutinària.

Detencions per altres delictes:

– El 31/08/2020 a les 19:18 hores a Andorra la Vella, un home resident de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Requerits per una desavinença conjugal en un domicili particular, la qual deriva en una agressió de l’interessat envers la seva parella.

– El 04/09/2020 a les 01:20 hores a Andorra la Vella, un home resident de 19 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral i la funció pública. Requerits per una agressió entre dos homes a la via pública. El detingut es discutia amb una noia, aproximant-se un conegut per calmar la situació, sent agredit amb varis cops de puny al rostre. Al detenir l’agressor, aquest mostra una resistència passiva i desobediència envers els agents interventors.

– El 05/09/2020 a les 03:55 hores a Encamp, un home no resident de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa, per un període de 3 anys-.

– El 05/09/2020 a les 23:14 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 52 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa, per un període de 5 anys-.