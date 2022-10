La Policia deté 11 persones per positius d’alcoholèmia i tres més per possessió de drogues

La Policia ha detingut una quinzena de persones entre divendres i la matinada d’aquest dilluns per presumptes delictes contra el tràfic jurídic, la salut pública i la seguretat del trànsit. Divendres, a les 14 h, els agents van arrestar una dona no resident, de 27 anys, per falsa identitat després de ser requerits per un furt de mercaderia en un supermercat del Pas de la Casa.

Pel que fa al cap de setmana, la gran majoria de detencions s’ha produït per positius d’alcoholèmia. Divendres a les 23.52 h, es va arrestar un home, veí del Principat, de 31 anys, en un control específic amb una taxa de 0,96 grams d’alcohol per litre de sang. Minuts més tard, a les 23.55 h en una parada rutinària, també es detenia un home, veí d’Andorra, de 40 anys, amb una taxa d’1,05. Ja la matinada de dissabte, en un altre control rutinari, a les 01.37 h, es va arrestar un home no resident, de 39 anys, amb una taxa d’1,42, i a les 01.55 h en un control específic, un altre home, en aquest cas, veí de les valls, de 47 anys, amb una taxa d’1,34.

Dissabte a les 17.20 h i arran d’un accident amb danys materials a la CG-2, la Policia va detenir un home, veí del Principat, de 46 anys amb una taxa d’1,95 grams per litre de sang. Els agents el van localitzar minuts després que intentés fugir del lloc de l’accident. A les 20.30 h, es va arrestar un altre home, veí de les valls, de 45 anys amb una taxa d’1,38 que, a més, tenia el permís de conduir retirat.

La matinada de diumenge es van produir quatre detencions més per conduir sota els efectes de l’alcohol. La primera a les 01.05 h, quan un home, veí del Principat, de 41 anys va donar positiu amb una taxa de 0,90 grams d’alcohol per litre de sang. A les 01.30 h es va arrestar una dona, veïna d’Andorra, de 57 anys, amb una taxa d’1,07. I, a les 02.50 h, una dona no resident, de 32 anys amb una taxa d’1,05. Totes tres en parades rutinàries.

Més tard, a les 06.02 h, en un control específic, es va detenir un home no resident de 20 anys amb una taxa d’1,08. I a les 18.17 h, la Policia va arrestar un altre home, veí de les valls, de 36 anys, amb una taxa de 2,13 grams d’alcohol per litre de sang arran d’un accident amb danys materials a l’avinguda Tarragona.

La darrera detenció per positiu d’alcohol ha tingut lloc la matinada d’aquest dilluns a les 01.30 h, quan s’ha controlat un home amb una taxa d’1,45 que havia abandonat el vehicle al mig de la calçada després de patir un accident amb danys materials a la rotonda de les Dos Valires.

Durant el cap de setmana, la Policia també ha procedit a detenir tres persones per possessió de drogues. La matinada de dissabte a les 03.30 h en un control rutinari a la frontera del riu Runer es va arrestar un home no resident de 22 anys que accedia al país amb 1,4 grams de cocaïna i 10,2 grams d’haixix. I la matinada de diumenge a les 03.40 hores a Andorra la Vella, es va arrestar dos homes, veïns d’Andorra, de 32 i 35 anys per possessió d’un gram de cocaïna. Se’ls va controlar durant un servei preventiu en les proximitats de locals d’oci nocturn.