La Policia desplega un dispositiu especial de seguretat amb motiu dels JPEE

La Policia vetllarà pel bon desenvolupament dels JPEE (Policia d’Andorra)

La Policia ultima el dispositiu especial de seguretat amb motiu dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, que tindran lloc entre el 26 i el 31 de maig en les diverses seus esportives distribuïdes arreu del país i que comportaran, paral·lelament, la celebració d’una cimera de caps d’Estat i de Govern dels petits països europeus i d’una cimera ministerial d’Esports.

El desplegament mobilitzarà tots els efectius disponibles de les diferents àrees i unitats del Cos que vetllaran per la seguretat de les personalitats, delegacions i atletes dels països participants; així com de totes les persones que assisteixin als actes d’inauguració i cloenda i a les competicions previstes aquests dies.

Afectacions en el trànsit

La celebració d’alguns dels esdeveniments amb motiu dels Jocs dels Petits Estats suposaran diverses afectacions en el trànsit. Per tal de minimitzar-ne els possibles efectes, la Policia i Mobilitat informen la ciutadania de quines són les alteracions previstes per a tenir-les en compte abans de desplaçar-se.

Així, el dia 26 de maig amb motiu de la inauguració dels jocs, es preveu el tall del carrer Prat de la Creu (entre la rotonda de Govern i rotonda de Tobira), de la Baixada del Molí i del carrer Prada Motxilla d’Andorra la Vella des de la rotonda de Govern i fins a l’Estadi Nacional a partir de les 19.45 h. Així mateix, també hi haurà una afectació a un carril de baixada de la CG-1 a partir de les 15:00 h. El dispositiu que es muntarà serà similar al que es desenvolupa quan es disputa un partit internacional a l’Estadi Nacional, però de major envergadura, amb la voluntat de poder facilitar la parada dels autobusos que desplacin als esportistes a la inauguració dels jocs.

Les afectacions al trànsit també es preveuen intenses el dimarts 27 a causa de la prova de ciclisme de contrarellotge. En aquest cas, es preveu tallar la circulació a la CG-3, entre Ordino i el Serrat, de les 9.30 h fins a les 12.00 h. La circulació quedarà interrompuda en els dos sentits durant el pas dels corredors per Ordino, Sornàs, la Cortinada, Arans, Llorts, les Salines, el Serrat i fins a l’arribada, de nou, a Ordino. Es tancarà a partir del pas del cotxe pilot de la Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista de la Policia amb banderes verdes.

Amb motiu de la celebració de la prova de ciclisme en ruta, el dissabte 31 de maig, es preveuen afectacions al trànsit entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, principalment. La circulació de vehicles quedarà interrompuda en cadascun dels trams viaris següents durant el pas dels corredors:

-A la CG-1, entre l’Estadi Joan Samarra i la rotonda del km 0, de les 9.00 h a les 12.30 h.

-A la CG-1, entre la rotonda del km 0 i la rotonda de la Margineda, de les 9.00 h a les 12.30 h.

-A la CG-2, entre la rotonda del km 0 i la rotonda del Madriu, de les 10.00 h a les 12.30 h.

En el tram de la CG-1 entre la rotonda de la Comella i la rotonda del km 0, es tallarà la circulació en el carril central en sentit nord. Quedarà un carril de circulació, en sentit nord i es tallarà la circulació en ambdós carrils en sentit sud. En el tram de la CG-2 entre la rotonda del km 0 i la rotonda del Madriu, només es tallarà la circulació en sentit nord. Quedarà habilitada la circulació en sentit sud.

En finalitzar les respectives voltes al circuit, en arribar a la rotonda del km 0, els corredors i corredores continuaran per la CG-2, fins a la rotonda del Madriu, per a continuar per la CS-200, carretera d’Engolasters fins al pont del Madriu, per a continuar per la CS-101, carretera de la Comella i la Plana, fins a la rotonda de la Comella, i continuaran per la CG-1 fins a l’Estadi Joan Samarra. En aquest cas, la circulació es tancarà a partir del pas del cotxe pilot de la Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista de la Policia amb banderes verdes.

Transport públic

Quant al transport públic, durant el dispositiu d’inauguració, la tarda del dilluns, dia 26, es veuran modificades les rutes habituals de les línies L2, L3, L4, L5, L6, LC, BN1, BN2 i BN3 per a evitar el pas pel carrer Prat de la Creu. Durant la cursa ciclista de dissabte 31, les línies L2, L3, L4 i L5 no tindran parada a l’Estació Nacional, i quedarà interromput el servei de les línies circular i exprés. Pel que fa als viatgers de les línies internacionals, baixaran al carrer de la Cúria i al carrer Prat del Rull.