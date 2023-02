La Policia desarticula un important punt de venda de droga després de diversos registres

Vídeo: Policia d’Andorra

La Policia ha desarticulat aquest dimecres, 9 de febrer, un destacat punt de venda d’estupefaents després de registrar tres domicilis, vehicles, naus i trasters ubicats a la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Els registres han permès detenir tres homes veïns del Principat, dos de 29 anys i un de 35, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic d’estupefaents. I és que en un dels pisos s’han trobat elements clars de venda i distribució de drogues.



En total, la Policia ha comissat més de 1.200 grams d’haixix, prop de 14 grams de cocaïna i 3,3 d’MDMA; a més de 2.150 euros en efectiu, una bàscula de precisió i material per a la venda de les dosis.



Aquesta operació s’ha realitzat per ordre judicial després de diverses investigacions que el grup de delictes contra la salut pública de la Policia va iniciar arran d’una anterior, la Tim, que va permetre desmantellar un altre punt de venda el novembre del 2021. En aquell moment es van decomissar 412 grams de marihuana, 465 euros i dues bàscules de precisió.



Amb els indicis que es van trobar llavors s’ha pogut desarticular una xarxa més gran que movia un volum important de droga. L’operatiu policial de la que ja s’ha batejat com a operació Tim 2.0 va començar ahir dimecres a primera hora i es va desenvolupar durant tot el dia.



La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.