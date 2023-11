La Policia d’Andorra deté un fugitiu buscat per Interpol

Una persona detinguda a la presó (SFGA/arxiu)

La Policia va detenir dimarts, a Escaldes-Engordany, un fugitiu que era objecte d’una ordre de recerca internacional emesa per Interpol. L’home, de 64 anys, tenia pendents a Espanya un any i cinc mesos de presó per delictes d’estafa i falsificació de documents mercantils comesos, presumptament, a la Corunya. El detingut estava complint condemna, però va aprofitar un permís per a fugir a Andorra, on feia un mes i mig que s’amagava.

Efectius de l’Oficina de Cooperació Policial Internacional de la Policia el van localitzar dimarts en un apartament d’Escaldes-Engordany després d’una investigació arran de l’alerta de recerca internacional emesa per Interpol. Els agents van detenir el fugitiu atenent l’ordre d’arrest de l’Audiència Provincial de la Corunya i el van portar davant la Batllia de guàrdia.

El fugitiu ha ingressat al Centre Penitenciari en presó provisional a l’espera que Espanya faci arribar per via diplomàtica una sol·licitud formal d’extradició perquè compleixi la condemna pendent en aquest país. La Policia ja ha informat de la detenció a Interpol Madrid.

Interpol és una organització internacional de policia criminal que facilita la cooperació entre les forces de l’ordre dels països membres. Cada membre d’Interpol té la seva pròpia Oficina Central Nacional (OCN) com a punt de contacte.

Les OCN d’Interpol tenen diverses funcions, entre les quals la coordinació de la recerca i detenció de criminals i fugitius buscats internacionalment. Quan un país membre emet una ordre de detenció per a un fugitiu (anomenada notificació vermella), la informació es distribueix a tota la xarxa d’oficines d’Interpol. Aquesta cooperació internacional és essencial per a lluitar contra el crim transnacional.