La Policia comissa una de les quantitats més importants de cocaïna al país en una operació antidroga al Pas

Imatges: Policia d’Andorra

La Policia va detenir ahir dilluns quatre persones en el marc d’una operació contra el tràfic de drogues que s’ha efectuat per ordre judicial al Pas de la Casa. Es tracta de tres homes de 33, 38 i 50 anys, i una dona de 46, tots quatre veïns del Principat.

En l’operació antidroga, batejada com a BIG BANG, van participar una vintena d’efectius adscrits a l’àrea de Policia Judicial amb el suport dels guies canins que, des de primera hora de dilluns, van escorcollar diversos domicilis i locals de la localitat encampadana.

Els registres han permès a la Policia confiscar un total de 342 grams de cocaïna, tant en roca com en dosis preparades per a la venda, 26 grams de metamfetamina, 342 grams d’haixix, 70 grams de marihuana i alguna petita quantitat d’èxtasi. A més, s’han trobat més de 17.600 euros en efectiu, una màquina per a comptar bitllets, cinc bàscules de precisió i estris destinats al tràfic d’estupefaents.

La cocaïna decomissada té una gran puresa i un preu molt elevat de venda. És un dels segrestos d’aquesta droga més importants efectuats mai al país. Una altra de les operacions més destacades fins ara és l’operació NORD, del 2018. En aquella ocasió, es van comissar 228 grams d’aquesta substància.

Amb aquesta operació, per tant, la Policia ha desarticulat diversos punts dedicats al tràfic al Pas de la Casa, localitat amb un gran volum de turisme els mesos d’hivern.

L’actuació d’aquest dilluns arriba després d’una investigació del grup de delictes contra la salut pública arran de dues detencions anteriors vinculades amb la venda de petites quantitats de cocaïna.

La investigació continua i no es descarten més detencions.





