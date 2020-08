La Policia alerta d’estafes relacionades amb l’adopció de gossos per internet

La Policia ha rebut darrerament diverses denúncies d’estafes a l’hora d’adoptar gossos a través d’internet. Les duen a terme perfils falsos de Facebook que pengen anuncis a diferents pàgines de compra-venda del Principat. Els animals en qüestió no existeixen.

El ‘modus operandi’ és el següent: una persona anuncia que regala en adopció un gos per tal que els interessats s’hi posin en contacte. Un cop fet aquest pas, s’inicia una conversa privada -a través d’un número de telèfon francès- i es demana a la víctima les seves dades personals i un primer abonament per poder fer l’enviament de l’animal.

Si aquest primer pagament es du a terme, s’envia un correu electrònic des d’una falsa empresa de transport, també a França, i es demana un altre pagament, en aquest cas per adquirir les caixes de transport de l’animal. Finalment, els estafadors continuen amb l’engany demanant un tercer pagament, en aquest cas per efectuar el canvi de nom de propietari de l’animal.

Els pagaments es fan per transferència bancària a comptes estrangers. En alguns casos, fins i tot demanen a les víctimes la informació de les targetes de crèdit amb l’excusa d’agilitzar els tràmits. Per tant, els estafadors no només reben diners, sinó que a més a més també aconsegueixen numeracions de targetes i les dades personals vinculades.