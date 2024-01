La Policia alerta d’estafes que s’han incrementat els darrers dies: el frau del CEO i els falsos paquets pendents

Un fals missatge per a intentar una estafa (Policia d’Andorra)

La Policia ha tornat a detectar els darrers dies un nou degoteig del que s’anomena el frau del ‘CEO’ i que ha afectat diversos negocis. En aquesta modalitat de frau, els estafadors truquen a un establiment fent-se passar per responsables de l’empresa o proveïdors donant dades reals i apressen els treballadors perquè facin una transferència amb tots els diners de l’establiment als quals tinguin accés, ja sigui de les caixes registradores o la caixa forta.

A partir d’aquí, diuen als empleats que ingressin els diners de l’empresa als seus comptes bancaris personals i els indiquen que han de fer la transacció a través d’aplicacions per a fer transferències de diners en línia que, normalment, aniran a parar a comptes virtuals estrangers lligats a números de telèfon.

Si els treballadors no tenen accés a l’efectiu, els urgeixen a fer-se càrrec de l’operació amb els seus propis recursos econòmics o bé a comprar targetes de prepagament Apple de diversos imports i enviar fotografies amb els codis que hi figuren per a bescanviar els diners.

Els estafadors han recopilat prèviament informació concreta de l’empresa per a fer l’engany el més creïble possible i juguen amb les presses i la por. Comencen sol·licitant poca quantitat i, si veuen predisposició, continuen demanant-ne més. Atenció perquè també podrien fer servir intel·ligència artificial per a falsejar la veu de la persona a qui suplanten.

Per a evitar ser víctima d’aquest frau, la Policia recomana no donar mai per fet que la trucada és real, corroborar sempre la informació a través de canals interns, trucar directament la persona responsable del negoci abans de fer res i no transferir diners a telèfons o comptes desconeguts.

Qualsevol classe d’empresa o, fins i tot, institucions poden ser objectius dels estafadors.





Estafes amb falses entregues de paquets pendents

Els darrers dies també s’està detectant l’arribada massiva de correus electrònics en què els estafadors suplanten empreses de paqueteria.

El missatge indica al receptor que té un paquet pendent de ser lliurat, però que el remitent ha donat una adreça incorrecta. Afegeix que, per a poder rebre el paquet, ha de fer un petit pagament i corregir l’adreça entrant a un enllaç que redirigeix a un web fals en què demanen dades bancàries.

La Policia recomana fer servir mètodes segurs per a comunicar-se amb empreses de paqueteria i missatgeria, i no donar mai dades a través d’enllaços que arribin per correu electrònic o per altres vies.





Estafes en el lloguer de pisos

La Policia també ha registrat algun cas d’estafa en el lloguer de pisos. És una modalitat que acostuma a donar-se en temporada alta, quan augmenten les cerques d’habitatge.

Els estafadors poden posar anuncis falsos a pàgines web o publicar una suposada oferta a les xarxes socials. El preu sol ser atractiu i per sota del valor actual de mercat per a aconseguir que algú piqui i, un cop s’estableix el contacte amb la possible víctima, els estafadors demanen una transferència com a paga i senyal. També sol·liciten que se’ls enviï documentació que després faran servir per a estafar algú altre.





Sempre alerta

La Policia avisa que totes aquestes estafes es van adaptant i perfeccionant, i demana a la població estar sempre alerta i desconfiar quan es demanin dades personals, bancàries, documentació o transaccions urgents per canals que no són els habituals i segurs. WhatsApp és una de les vies que cada vegada s’utilitza més en tota mena de fraus.

En cas de ser víctima de qualsevol estafa, la Policia demana no eliminar-ne cap rastre i denunciar els fets amb la màxima informació possible.