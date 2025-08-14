La població resident al Principat ascendeix a 88.306 persones

En data 31 de juliol de 2025, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 88.306 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,2% (+1.908 persones) respecte al juliol de l’any 2024. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies d’Andorra la Vella (+392 residents, +1,6%), Canillo (+351 residents, +5,9%), Escaldes-Engordany (+299 residents, +1,9%), Encamp (+296 residents, +2,3%), la Massana (+254 residents, +2,1%) i Ordino (+177 residents, +3,2%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (+139 residents, +1,4%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de juliol es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +1.086 persones (+7,6%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +386 persones (+1,0%), de nacionalitat espanyola amb +373 persones (+1,8%) i de nacionalitat francesa amb +200 persones (+5,2%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de -137 persones (-1,6%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11,1%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,7% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de juliol de 2025 (94.169 persones), hi ha un increment del +2,1% respecte a la població registrada del mateix mes del 2024 (92.216 persones).