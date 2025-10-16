La població resident a Andorra creix en 2.109 persones en un sol any

En data 30 de setembre de 2025, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 88.649 persones, la qual cosa suposa un augment del +2,4% (+2.109 persones) respecte al setembre de l’any 2024. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+400 residents, +6,7%), la Massana (+382 residents, +3,2%), Andorra la Vella (+355 residents, +1,5%), Escaldes-Engordany (+353 residents, +2,2%), Encamp (+335 residents, +2,6%) i Ordino (+176 residents, +3,2%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (+108 residents, +1,1%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de setembre es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +1.204 persones (+8,4%), seguit de les persones de nacionalitat espanyola amb +419 persones (+2,0%), de nacionalitat andorrana amb +365 persones (+0,9%) i de nacionalitat francesa amb +234 persones (+6,1%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 113 persones (-1,3%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,9%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,7% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 de setembre de 2025 (94.524 persones), hi ha un increment del +2,0% respecte a la població registrada del mateix mes del 2024 (92.661 persones).