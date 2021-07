La població flotant durant el 2020 ha superat els 7,2 milions de persones

La població flotant durant l’any 2020 ha estat de 7.209.798 persones, el que suposa un 34,6% menys si es compara amb el mateix període de l’any anterior.

Des del departament d’Estadística informen que per als anys anteriors es veu de manera molt clara com la població flotant augmenta en el primer i en el tercer trimestre de l’any, coincidint amb la temporada d’hivern i la d’estiu. Per a l’any 2020, els mesos de confinament total han fet caure la població flotant mentre que a l’estiu s’han recuperat els nivells dels anys anteriors. Durant l’últim trimestre de l’any es torna a observar una caiguda en la població flotant.

La població estacional durant l’any 2020 ha estat de 9.133.072 persones, el que equival a 25.022 persones al dia. Respecte a l’any anterior hi ha una caiguda del 34,9%. El concepte de població estacional inclou turistes, excursionistes i temporers, i no inclou la població resident. Això es tradueix que, durant l’any 2020, en equivalència a temps complet anual, el Principat va multiplicar per una tercera part la seva població estimada. Concretament, durant els mesos de gener i febrer, la població estacional va augmentar un 9,9% i un 8% respectivament en comparació al mateix període de l’any anterior.

Finalment, la població equivalent, és a dir, la població resident a temps complert anual al Principat que generaria la mateixa necessitat de recursos ha estat de 99.113 persones, un 9,1% menys respecte a l’any anterior. A partir del mes de març la població equivalent cau fins a nivells de l’any 2019 i, a partir del tercer trimestre, coincidint amb la temporada de neu, es redueix fins a nivells de l’any 2017.