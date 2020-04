La població d’ossos als Pirineus arriba als 52 exemplars

Els exemplars que es donen per morts durant el passat 2019, després de més de dos anys sense tenir-ne indicis, són 6. Entre aquests, la femella Hvala, detectada per última vegada el 2017; el mascle Fifonet, així com els 2 cadells de Sorita.

Les darreres xifres mostren que la població d’ossos assoleix ja els 52 exemplars, davant dels 40 que inicialment es van identificar el 2018 (tot i que indicis posteriors van situar aquesta xifra en 49 individus). Aquesta xifra correspon al nombre mínim d’ossos detectats en un any determinat, i es revisa anualment. Per tant, el 2021 es tornarà a revisar aquesta xifra inicial de 52 exemplars.

Presència majoritària als Pirineus centrals

L’àrea geogràfica on s’han trobat en algun moment indicis de la presència de l’os bru als Pirineus (i que no s’ha de confondre amb l’àrea on hi ha una presència permanent d’aquests animals) s’ha ampliat el 2019 en 3.000 km2 respecte del 2018 i representa ja en una superfície de 10.400 km2. Cal assenyalar, però, que bona part d’aquest increment es deu a un desplaçament exploratori puntual que va fer el mascle Goiat a la primavera de l’any passat, durant el qual va visitar zones molt meridionals del Pallars Jussà i la Ribagorça aragonesa allunyades de les zones habituals. L’àrea de distribució de l’ós s’estén principalment pels Pirineus centrals (7.800 km2). Als Pirineus atlàntics, s’han localitzat les femelles Sorita i Claverina, i els mascles Nere, Cannellito i Rodri, sobretot al nord-est de Navarra i la banda francesa.