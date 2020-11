A Bolívia, la ciutat de San José de Chiquitos, amb 35.000 habitants, que havia patit pacients morts per coronavirus, ha esdevingut la primera del món, lliure de Coronavirus, després del seu tractament amb CDS (diòxid de clor), recuperant la plena normalitat sense confinaments ni restriccions.

Tot va començar quan a un pacient de coronavirus, amb una situació respiratòria molt difícil, se li va recomanar el seu desplaçament a un hospital d’una altra ciutat, que disposava d’aquest servei i com a alternativa un tractament local amb CDS, que va ser acceptat per la seva família, amb el resultat reeixit d’una curació total en 6 dies.

Llavors l’alcalde, d’acord amb els serveis de salut local, tenint també en compte les experiències positives d’altres indrets de Bolívia, van endegar una campanya gratuïta de tractament amb CDS als seus ciutadans, portant ja més de 40 dies sense coronavirus.

Aquesta real, però sintetitzada experiència sanitària, ha ajudat a fer possible que Bolívia sigui també, el primer país del món on és legal el tractament del coronavirus amb CDS, que està servint per acabar amb la pandèmia i salvar moltes vides humanes.

Davant d’aquesta informació, assequible per a tothom des d’Internet, es produeix el fet insòlit de la Generalitat de Catalunya. El primer de setembre li és lliurat un suggeriment, per realitzar una experiència pilot utilitzant CDS, per salvar vides humanes, que no ha estat realitzat, i si en canvi un confinament possiblement evitable. Actuació que qüestiona el clàssic seny i la rauxa propis del poble català.