La Plataforma per la Llengua engega un nova campanya a través del web canvia.cat per fer pressió sobre The Walt Disney Company a través de l’enviament massiu de correus electrònics per part de la ciutadania a directius de la companyia als EUA, a Europa i a l’Estat espanyol.

La setmana passada es va estrenar a l’Estat espanyol Disney+, la nova plataforma de vídeo per internet amb continguts de la mateixa Disney i d’altres productores filials com Pixar. Tal com ja va denunciar la Plataforma per la Llengua, la sorpresa va ser que Disney no incorporava les versions en català que ja existeixen de títols que ofereix al seu catàleg actual com Dumbo, Frozen: El regne del gel, Toy Story 4, Cars o la majoria de les pel·lícules de la saga Star Wars (totes excepte l’episodi I), entre molts altres. L’ONG del català va qualificar aquesta situació com una clara voluntat de rebuig de Disney cap al català.

Amb l’objectiu de pressionar Disney perquè aquesta situació canviï i publiqui aquelles pel·lícules que ja té en versió en català però que no es troben al catàleg de Disney+, la Plataforma per la Llengua ha obert una petició al portal canvia.cat. A través d’aquest web, la ciutadania pot enviar un correu electrònic als directius de Disney als EUA, Europa i a l’Estat espanyol tot reclamant-los la incorporació de la llengua catalana a la nova plataforma audiovisual. Així, la companyia rebrà de primera mà les nombroses peticions de ciutadans que els reclamen que no se’ls discrimini.

D’altra banda, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, també ha enviat una carta a Jan Koeppen, president de The Walt Disney Company EMEA; a Manuel Muro, director general The Walt Disney Company Iberia S.L. Buena Vista Internacional Spain; a Simon Amselm, director de The Walt Disney Company pels països d’Espanya i Portugal, i a Robert A. Iger, President del Consell d’Administració i també director general del Walt Disney Studios.

En aquestes cartes, recorda que hi ha milers de ciutadans que demanen que es respectin els seus drets. Expressa que la situació que s’ha donat amb Disney+ és “un greuge que ens preocupa especialment” i una “vulneració sorprenent”, considerant que la mateixa Disney ja va fer i té doblades al català desenes de pel·lícules, algunes amb ajudes públiques de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, també els reclama que incorporin la llengua catalana com a llengua de navegació a la interfície de la plataforma, com són el menú o els resums de pel·lícules.