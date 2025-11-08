La plantilla del Parador de la Seu reclama un “conveni digne” i millores laborals

Protesta de treballadors del Parador de Turisme de la Seu d'Urgell (RàdioSeu)
La plantilla del Parador de Turisme de la Seu d’Urgell s’ha concentrat aquest divendres, a la porta d’entrada de l’establiment, per a “visibilitzar” el que qualifiquen d’“abandó institucional i empresarial des de fa més de quatre anys”. Els treballadors ja havien expressat prèviament el seu malestar i no descarten “veure’s obligats a adoptar mesures més contundents”.

La principal reclamació és la d’“un conveni digne”, en el marc d’una campanya d’àmbit estatal que ha inclòs una protesta davant les oficines centrals de Paradores a Madrid, a més de “reiterades peticions a xarxes socials”. Segons han manifestat des dels sindicats que representen la plantilla (UGT-FeSMC, CESIF i CCOO-Serveis), la direcció de l’empresa “continua sense mostrar cap prova per a desbloquejar aquesta situació i, així, assolir un acord”. I ho atribueixen a una “estratègia clara” de “deixar passar el temps esperant que el conflicte es dilueixi i eludir-ne la responsabilitat”. Davant d’aquesta actitud, detallen, “la plantilla ha decidit tornar a alçar la veu”.

Entre d’altres mancances, el col·lectiu denuncia “condicions laborals precàries, salaris ridículament insuficients i una conciliació familiar inviable”, que atribueixen a “l’extrema flexibilitat, els torns rotatius i, especialment, el torn partit, especialment habitual al departament de menjador i cuina”. Aquest torn, denuncien, “normalment s’estén durant quatre hores al matí i tres hores i mitja a la tarda-nit, incloent-hi caps de setmana”.

En aquest context, la plantilla reclama “salaris justos” per a “poder arribar a final de mes i viure dignament”, la “implantació definitiva del Pla de Pensions”, un millor desenvolupament professional, estabilitat i jornades parcials mínimes garantides, a més de millores en la gestió de la incapacitat temporal, jubilacions parcials, reducció progressiva de jornada i una planificació anticipada de jornada.

Els sindicats asseguren que Paradores viu un “context de bonança econòmica” i que “ha aconseguit un rècord històric, amb un increment del 2% dels beneficis i una ocupació mitjana del 86%, arribant al 94% en algunes regions”. També esmenten que l’empresa “ha realitzat inversions milionàries als seus establiments i campanyes publicitàries, projectant una imatge de sostenibilitat, digitalització i innovació”, per la qual cosa exigeixen “​​almenys el mateix esforç per a les persones treballadores, tot millorant les seves condicions laborals”. 

El comunicat acaba dient que les treballadores i treballadors de Paradores “estan cansats de ser sempre els qui en paguen les conseqüències”, perquè “quan la situació és difícil, arriben les retallades; i quan és favorable, només hi ha silenci, excuses i es dilata la negociació en el temps”. Per això, han avançat que estudien accions més contundents de cara a la campanya de Nadal si no hi ha avenços.

