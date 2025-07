La planta anomenada llengua de sogra

Dues plantes llengua de sogra –Sansevieria trifasciata– (Getty images)

La llengua de sogra, coneguda científicament com a Sansevieria trifasciata, és una planta d’interior molt popular per la seva resistència i el seu aspecte elegant. Aquesta planta destaca per les seves fulles allargades, de color verd fosc amb bandes transversals més clares i una vora groguenca en algunes varietats. La llengua de sogra és una planta de fulles dures, erectes i amb una forma lanceolada que poden arribar a fer fins a un metre d’alçada.

No necessita grans cures, ja que és capaç de sobreviure amb poca aigua i en ambients amb poca llum. A més, és coneguda per la seva capacitat de purificar l’aire, eliminant toxines com el benzè i el formaldehid. Aquesta espècie és originària de l’Àfrica occidental, especialment de països com Nigèria i el Congo.

En el seu hàbitat natural, la Sansevieria es troba en zones àrides i seques, cosa que explica la seva gran adaptabilitat a condicions d’interior amb poca humitat. El nom popular de llengua de sogra prové de la seva forma allargada i rígida, que s’associa a la idea estereotipada de les sogres amb una llengua afilada o tallant en sentit figurat. Tot i això, aquesta denominació varia segons els països i cultures, rebent noms diferents com “espasa de Sant Jordi” en alguns llocs d’Espanya o “snake plant” en anglès, planta serp.





Algunes de les curiositats d’aquesta planta, són:

És una de les poques plantes que alliberen oxigen durant la nit, cosa que la fa ideal per a dormitoris.





Segons el Fengshui, es considera una planta protectora que ajuda a mantenir l’energia positiva a la llar.





En alguns llocs es creu que col·locar-la a l’entrada de casa serveix per a allunyar les males vibracions.





Tot i la seva bellesa i beneficis, la seva saba és lleugerament tòxica per a animals domèstics si és ingerida.





Per a mantenir-la adequadament, cal seguir aquests consells: