La plaga de la papallona del boix és present a 26 comarques de Catalunya, en especial a l’Alt Urgell i el Pallars Jussà

La papallona del boix (Cydalima perspectalis) és una espècie exòtica invasora, originària d’Àsia, que està provocant afectacions importants a les boixedes de Catalunya. Aquest lepidòpter va entrar a Europa concretament a Alemanya, l’any 2007, fet que va significar un fort cop per a la salut dels boixos, i es va dispersar molt ràpidament cap al sud d’Europa. Es va detectar per primera vegada a Catalunya, a Besalú (la Garrotxa), l’any 2014. Des d’aleshores s’ha anat estenent amb molta rapidesa, i ja és a 208 municipis de 26 comarques.
L’any 2017 es va constituir un grup de treball en el qual estan representats, per part de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (experts en sanitat vegetal i en gestió forestal), el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (especialistes en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa), i el Departament d’Interior i Seguretat Pública (agents rurals). També hi participa el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Aquest grup de treball va redactar i implementar un pla d’acció.
Un dels reptes principals ha estat conèixer la distribució d’aquesta plaga a Catalunya, i els graus d’afectació. Seguint uns protocols que ha establert Servei de Gestió Forestal, els agents rurals han fet uns itineraris que han permès conèixer l’evolució de les afectacions des de 2018. De les prospeccions realitzades a finals de l’any passat, es pot concloure que l’eruga del boix continua la seva expansió territorial, tot i que manté un ritme més lent que el dels primers anys (2018-2020).
Les comarques més afectades l’any passat van ser Osona, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i el Solsonès; les comarques on la situació va empitjorar més van ser el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès, el Baix Ebre i el Montsià. La plaga es va detectar en terrenys forestals per primer cop al Pallars Jussà, al Baix Ebre i a l’Alt Urgell; és en aquestes darreres dues comarques on enguany hi ha més avisos d’afectacions importants.
Estudis i proves per a conèixer millor la plaga
També es continua avançant en el coneixement del comportament d’aquesta plaga (estudi de les corbes de vol a distintes zones) i en l’anàlisi de diferents mètodes de control. Després de diverses proves, la conclusió és que el control és possible en l’àmbit de la jardineria, però resulta inviable en l’àmbit forestal a gran escala.
Tot i això, s’han aplicat tractaments puntuals d’emergència per a preservar alguns boixos o boixedes monumentals o emblemàtiques. En aquesta línia, per tercer any consecutiu, el mes de juliol passat es va aplicar un tractament biològic per a intentar salvar la boixeda de Valielles, a Montmajor (el Berguedà).
Es pot trobar més informació sobre aquesta plaga i la distribució i el seguiment de l’any 2024 a la web https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/cydalima-perspectalis-papallona-del-boix/.