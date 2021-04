La plaça del Poble tornarà a acollir la Fira del llibre i la rosa aquest Sant Jordi

Aquest 23 d’abril la plaça del Poble tornarà a ser l’escenari de la festa de Sant Jordi a Andorra la Vella, amb la tradicional Fira del llibre i la rosa. Després d’un any d’aturada (l’edició del 2020 no es va poder celebrar a causa de la pandèmia de Covid-19), el certamen tindrà lloc amb un nombre més reduït de parades respecte anys anteriors i protocols sanitaris per evitar la transmissió de la COVID-19.

Així doncs, en la present edició hi haurà 21 expositors de llibres, 4 de roses i 8 amb productes d’artesania i manualitats, que es distribuiran al llarg de la plaça amb una distància mínima de 3 metres entre elles, i també s’aplicarà un circuit de trànsit unidireccional dels visitants (l’accés s’haurà de fer per la rambla Molines i fer el passeig al voltant de la plaça). A la Fira, a més, hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, no estarà permès ni menjar ni fumar i l’ús de la mascareta serà obligatori.

Al llarg de la jornada hi haurà dues actuacions musicals de petit format a la glorieta. A les 12.45 hores ho farà el duet de violins Dolce corda i a les 17.45 hores, Barroc duo amb un concert de piano i violoncel. La jornada es tancarà amb un concert dels conjunts instrumentals i els grups de cambra de l’Institut de Música al Centre de Congressos.