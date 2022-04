La plaça del Poble d’Andorra la Vella acollirà de nou la festa de Sant Jordi

Andorra la Vella torna a celebrar la festa de Sant Jordi, aquest dissabte, amb activitats populars al voltant de la literatura i les roses. El Comú està ultimant l’adequació de dos espais que s’han previst per a la jornada: la plaça del Poble, la ubicació habitual de la festa a la parròquia, i el Centre de Congressos (el vestíbul que connecta amb la plaça del Poble i la sala La Consòrcia), que estarà preparat per ser la seu de la fira del llibre i les activitats en cas de mal temps.

En aquesta edició, la fira de Sant Jordi comptarà amb 43 parades de llibres, roses i d’artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi, un 30% més respecte a l’any passat, quan hi havia mesures de distanciament i restriccions derivades de la pandèmia.

Enguany s’ha volgut potenciar l’ambientació i la decoració floral dels espais. La mostra (tant si es fa a la plaça del Poble com si se celebra al Centre de Congressos) estarà oberta entre les 10 i les 20 hores i al llarg de la jornada s’han organitzat activitats culturals per a tots els públics.

Així doncs, a partir de les 12 h tindrà lloc la inauguració oficial amb la visita de les autoritats i també, a la mateixa hora, l’actuació musical d’AK Duet. A les 13 hores hi haurà la representació de l’espectacle infantil i familiar ‘Una maleta de contes: l’altra llegenda de St. Jordi, la dragona, la princesa i el cavaller St. Jordi’, amb La Moixera i Líquid Dansa, i a les 16.45 h una nova actuació musical a càrrec de Green Note. A les 18 h s’ha previst una segona obra per a famílies, en aquest cas de titlles, al voltant de la llegenda de Sant Jordi amb Titelles Vergés.

Duran tot el dia, a més, la Biblioteca pública del Govern organitza novament ‘el Nascuts’ per llegir, una activitat per promoure la literatura entre els més menuts i adreçada als infants de 0 a 3 anys. I a les 20 hores, a la sala d’actes del Centre cultural La Llacuna, se celebrarà el lliurament de premis del 25è concurs de Poesia Miquel Martí i Pol i un espectacle poètic i musical, a càrrec de JUR i Lluís Cartes (en col·laboració amb l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège).