La plaça Coprínceps d’Escaldes serà el centre neuràlgic de l’Sportiva Andorra Trail

Aquest dimecres, 12 d’octubre, s’ha dut a terme en el Prat del Roure d’Escaldes-Engodany, la presentació de la quarta edició de l’Sportiva Andorra Trail, amb la presència de Josep Batalla, conseller d’esports del comú escaldenc i de Gerard Riart, director d’VSL Sports, empresa organitzadora de la prova.

La quarta edició de l’única prova per parelles i per etapes del país tindrà la novetat que les sortides i arribades es faran des de la plaça Coprínceps. Com ja és habitual a la prova, l’Sportiva Andorra Trail tindrà tres etapes: divendres, dia 14 d’octubre, al vespre, a partir de les 20 hores es donarà la sortida a la distància popular de 5 quilòmetres amb un desnivell de 260+, passant per emblemàtiques zones de la part alta de la parròquia escaldenca com els Vilars o Can Diumenge.

Aquesta distància serà puntuable per a la Copa d’Andorra de les categories U12 i U14; dissabte, a les 10 hores, des de la plaça Coprínceps, es donarà la sortida de l’etapa reina, anomenada Braibal, amb una distància de 26 quilòmetres i 1.890+. Una distància que serà molt exigent amb un recorregut d’alta muntanya que obligarà als participants a donar-ho tot per a aconseguir el seu objectiu. Aquesta segona etapa tindrà un descens nou.

La tercera etapa serà l’anomenada Palomera, amb una distància de 17 quilòmetres i un desnivell de 1200+. La sortida serà a les 10 hores i és una etapa de mitja muntanya que permetrà als participants gaudir d’unes vistes úniques.

El conseller d’esports del comú d’Escaldes-Engordany, Josep Batalla, ha expressat que “estem molt contents de poder col·laborar amb la prova. Té un format que ens agrada. Poder organitzar una cursa i que es conegui la Vall de Perafita- Claror és molt important per a nosaltres”.

De la seva banda, Gerard Riart, director de VSL Sports, empresa laurediana organitzadora de la prova, ha indicat que “actualment ja hem superat els 220 inscrits de la temporada passada. Aquest dimecres al matí ja en portàvem 318. El propi Riart ha afegit “el 80% dels participants són de fora d’Andorra, amb un total d’11 nacionalitats que és el que busquem, portar a Andorra gent de fora del país”.

Riart, que ha volgut donar les gràcies pel suport al Comú d’Escaldes-Engordany, a Andorra Turisme i a l’Sportiva ha destacat dos equips que participaran a la prova com són: Nico Molina – Jan Margarit i Sergi Turull – Arnau Cases que hauran de veure’s les cares amb els andorrans Carlos Dobarro – Òscar Casal, de l’equip nacional de la FAM.