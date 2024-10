La pizza light és possible

Una pizza força saludable (AMIC)

Les pizzes poden ser lleugeres si es cuiden els ingredients i les quantitats. Les que venen preparades o es compren en cadenes d’alimentació són molt temptadores… i gairebé sempre hipercalòriques, amb ingredients que no ajuden a portar una dieta saludable. Per això, més d’un ha desitjat que fos un plat light. Però això és possible? Sí, fer pizzes més lleugeres és possible.

Com alleugerir la pizza des de la base fins als ingredients:

La pizza, a l’origen, es podria contemplar com una recepta típica mediterrània saludable. La base, que és una massa farinosa, és com la del pa (farina, aigua, llevat i sal), amb l’única diferència que a la massa s’hi afegeix una mica d’oli perquè resulti més sucosa o cruixent. A les pizzes industrials, en canvi, la base conté sovint més ingredients (greixos, sucres) que sumen calories i, fins i tot, n’hi ha farcides de formatge a les vores. La composició, en aquest cas, s’allunya força de l’original. A més a més, en qüestió de calories, l’assumpte canvia perquè la base lleugera original de la pizza no es pren sola, sinó acompanyada de multitud de condiments i ingredients, que condicionen el valor nutricional del plat.

Per això, per a alleugerir una pizza, l’important és revisar els aliments que la componen i les quantitats que s’hi afegeixen de cada un, almenys, dels més problemàtics. Per a preparar una bona base de pizza, es recomana fer la massa a casa utilitzant farina, aigua, llevat, sal i una mica d’oli d’oliva. Si es compra la massa, cal escollir una opció amb pocs ingredients addicionals i additius, i preferir una massa fina per a aconseguir una textura semblant a les pizzes italianes. La massa es pot congelar si no s’utilitza tota, i escollir farina integral pot fer-la més saludable.

Amb relació al formatge, és important no abusar-ne, ja que pot incrementar significativament el contingut de greixos i calories de la pizza. Opta per formatges de qualitat i utilitza’ls en quantitat moderada per a evitar que el sabor dels altres ingredients es perdi. Quant als embotits, és millor evitar-ne l’ús si es busca una pizza més lleugera, substituint-los per opcions de carn magra o pernil ibèric sense greix.





