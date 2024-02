La pista Avet espera a les millors esquiadores del món

Tot a punt a la pista Avet de Soldeu per a acollir la Copa del Món d’esquí alpí femenina (organització)

La pista Avet de Soldeu reunirà, aquest cap de setmana del 10 i 11 de febrer, les millors esquiadores del món per a disputar dues proves del circuit de Copa del Món d’esquí alpí en la recta final de la temporada 2024. En concret, l’eslàlom gegant (GS) de dissabte i l’eslàlom (SL) de diumenge comptaran amb 96 atletes de 24 països diferents.

Els països amb més atletes són Itàlia (14), Àustria (12), Suïssa (11), França (8), Suècia (8), Noruega (7), Canadà (6) i Estats Units (5). També hi haurà participació d’Alemanya i Eslovènia, amb 3 corredores cadascun, i de Croàcia, Finlàndia, Polònia i República Txeca amb dues. Els països amb una sola participant són Andorra -hi ha hagut la baixa d’última d’Íria Medina- Albània, Austràlia, Bèlgica, Bulgària, Gran Bretanya, Letònia, Liechtenstein, Nova Zelanda i Països Baixos.

Les curses de Copa del Món que Grandvalira acollirà aquest cap de setmana seran l’última gran prova de foc per a la candidatura dels Campionats del món del 2029. Així, la Federació Internacional d’Esquí (FIS) tindrà l’oportunitat de valorar un cop més la gran capacitat organitzativa que l’estació ha demostrat en cada cita esportiva de Copa del Món, en vistes a la decisió que ha de prendre el mes de juny vinent per a determinar la seu dels Mundials del 2029.





Gran oportunitat per a Lara Gut

Una de les grans protagonistes d’aquest cap de setmana pot ser la suïssa Lara Gut-Behrami, que pot aprofitar la prova d’eslàlom gegant per a consolidar la seva primera posició en aquesta disciplina i per a arrabassar-li el primer lloc en la classificació general a la millor esquiadora de la història de la Copa del Món, Mikaela Shiffrin (EUA). Shiffrin serà la gran absent aquest cap de setmana a Soldeu, després que no s’hagi pogut recuperar a temps de la caiguda que va patir el passat 26 de gener a Cortina d’Ampezzo (Itàlia). Actualment, la nord-americana va primera en el rànquing overall amb 1.209 punts, però Gut-Behrami li ha anat retallant distàncies i ja es troba a només 95 punts.

La suïssa està fent un final de temporada molt bo, sobretot en gegant i en súpergegant, disciplines en les quals va en primera posició. Si aquesta temporada aconseguís superar Shiffrin en la classificació general, obtindria el seu segon globus de cristall overall. La tercera en el rànquing general és l’italiana Federica Brignone, que també podria convertir-se per segon cop en la millor esquiadora del món de la temporada.

Dissabte, a les 10.30 hores (primera màniga) i a les 13.30 hores (segona màniga) es disputarà l’eslàlom gegant (GS), una especialitat on Gut-Behrami ocupa de moment la primera posició, seguida a poca distància de Federica Brignone i la sueca Sara Hector.

El diumenge serà el torn de l’eslàlom (SL), també amb dues mànigues a les 10.30 i a les 13.30 hores. Es dona la circumstància que no correran ni la primera (Shiffrin) ni la segona classificada de la disciplina, l’eslovaca Petra Vlhová, que ha hagut de dir adeu a la temporada en patir una greu caiguda fa dues setmanes. Aquesta situació afavoreix l’alemanya Lena Duerr, que ocupa la tercera posició del rànquing d’eslàlom i que podria tenir l’oportunitat de guanyar a Soldeu el segon eslàlom de la seva carrera. A més distància es troben la suïssa Michelle Gisin i la sueca Sara Hector.

Hi haurà representació andorrana, però no de dues, sinó, al final, d’una esquiadora. Íria Medina havia de participar al gegant, però, finalment, per precaució, en el marc de la seva preparació, s’ha descartat la seva participació.

Carla Mijares (21 anys) sí que prendrà part a l’eslàlom de diumenge. Mijares ja va estrenar-se al Team Parallel de les Finals de la Copa del Món de Soldeu de l’any passat i, aquesta temporada, ja ha corregut el seu primer eslàlom a Flachau (Àustria), tot i no poder finalitzar la primera mànega.





Pista Avet en perfectes condicions

Malgrat les temperatures suaus dels darrers dies, la pista Avet es troba en perfectes condicions per a acollir les dues proves tècniques de la Copa del Món femenina. Això ha estat possible gràcies a la tasca de preparació que s’ha dut a terme des de principis de temporada per tal d’assegurar les millors condicions del traçat en competició. El director de cursa, Santi López ha explicat que la pista està actualment en “molt bones condicions. Ho tenim tot preparat, les proteccions de la pista i de l’arribada, les graderies, el crono, les televisions, etc”.

L’esdeveniment comptarà amb un total de 265 voluntaris, dels quals 175 estaran desenvolupant tasques dins del traçat de la pista. A més, les competicions comptaran amb un seguiment especial in situ de televisions del Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Àustria, Suïssa i Andorra, així com amb la cobertura d’Eurosport per a tot el món i la producció audiovisual a càrrec d’Infront.

Per la seva part, el director general de la Copa del Món, David Hidalgo ha assenyalat que “estem pendents de la meteorologia”, però ara com ara la pista “està a lloc i a punt”, i que “tant les infraestructures com la logística de transports i allotjaments així com els voluntaris estan preparats”.





Palmarès de les favorites

En l’especialitat d’eslàlom (SL) les opcions són per a Lena Duerr, de 32 anys i nacionalitat alemanya, que ocupa la tercera posició, però tant Shiffrin com Vlhová són baixa. Duerr té un palmarès discret, només amb dues victòries en Copa del Món, a més d’un bronze als Campionats del món de l’any passat i una plata en Team Parallel a Beijing’22. La temporada passada va quedar quarta en eslàlom, i el 2022, tercera.

La següent en el rànquing és Michelle Gisin (SUI), doble campiona olímpica de Combinada Alpina a Pyeongchang i a Beijing. Si guanyés a Soldeu aquest dissabte, aconseguiria la seva segona victòria en un eslàlom de Copa del Món.

Seguint la classificació hi ha la sueca Sara Hector, que tot i ser més especialista en gegant, també té opcions de fer un bon paper a l’eslàlom. Al llarg de la seva trajectòria ha guanyat 5 curses de Copa del Món i va aconseguir l’or en GS als Jocs Olímpics de Beijing 2022.

Pel que fa a l’eslàlom gegant (GS), la favorita és la veterana Lara Gut-Behrami, que aquesta temporada podria aconseguir el seu primer globus de cristall de la disciplina. Amb 32 anys, ha guanyat 42 curses de Copa del Món, té dues victòries als Campionats del món del 2021, un or i dos bronzes a les olimpíades. La suïssa ja és una habitual de Soldeu, on l’any passat va aconseguir el seu quart globus de cristall en súpergegant i va quedar segona en la classificació general. L’única temporada que va proclamar-se campiona absoluta va ser el 2016, any en què precisament va poder estrenar el traçat de súpergegant de la pista Àliga d’El Tarter.

En segona posició de la classificació es troba Federica Brignone. Al llarg de la seva llarga carrera esportiva, l’italiana de 33 anys ha aconseguit 24 victòries en 63 podis de Copa del Món, tres medalles olímpiques i una victòria en els darrers Campionats del món. Enguany podria guanyar el seu segon globus de cristall en la disciplina de GS si aconsegueix desbancar Gut. El primer el va aconseguir el 2020 en una exitosa temporada en què es va proclamar per primera i única vegada guanyadora overall.

La tercera favorita en GS torna a ser Sara Hector que, als seus 31 anys, podria aconseguir enguany el seu primer globus de cristall. La temporada 2022 va quedar-se’n a les portes i l’any passat va ser tercera de la disciplina.