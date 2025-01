La pista Avet ja espera la Copa d’Europa d’esquí alpí

6 Copes d’Europa, 4 finals de la Copa d’Europa, 3 Copes del Món i 2 finals de la Copa del Món. En total, seran 15 grans esdeveniments d’esquí alpí celebrats al llarg de 17 temporades. Un idil·li amb l’alta competició que conviu amb la feina de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i els esquí clubs amb la base. La Copa d’Europa masculina d’esquí alpí arribarà a Grandvalira en poc més de 25 dies i comptarà amb la participació de 90 atletes d’un total de 22 països de tot el món.

La mítica pista Avet es convertirà els dies 3 i 4 de febrer en la cita estrella de la disciplina de gegant del circuit continental. En total, el Comitè Organitzador preveu que es desplacin a Soldeu 200 membres de la família esportiva que s’allotjaran en establiments de la parròquia de Canillo, a tocar de l’escenari de competició. Pel que fa a la participació local, la FAE ha reservat quatre places. En la presentació oficial d’aquest dimecres, el gerent de la FAE, Carles Visa ha explicat que set corredors de l’equip nacional lluitaran per a aconseguir estar entre els quatre inscrits. “S’ho hauran de guanyar per mèrits durant les competicions que tenen abans de Soldeu i comunicarem els seleccionats una setmana abans de l’esdeveniment”. Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella i Àlex Rius són els noms que tenen més possibilitats actualment, i Àlvar Calvo, Marc Fernández, Pirmin Estruga i Èric Ebri es disputaran la quarta plaça.

La presentació de l’esdeveniment ha comptat amb les intervencions de Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo; Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç; Carles Visa, gerent de la FAE; Martí Alfonso, director d’Àrea de Negoci Bancari Andorra de l’entitat financera patrocinadora, i David Hidalgo, director general de SETAP365 i del Comitè Organitzador.

El cònsol major de Canillo ha volgut destacar la importància de l’esdeveniment, ja que “permet donar visibilitat al nostre país, continuïtat a una trajectòria de llarg termini, i impuls als nostres corredors locals”. En aquesta línia, el ministre de Turisme i Comerç, ha valorat el fet que aquestes proves “ens permetin posicionar el país i demostrar que fem les coses bé”. Al seu torn, Martí Alfonso ha posat en relleu “el nostre suport a l’esdeveniment pel seu ressò internacional i per la importància com a dinamitzador per al país en l’àmbit econòmic i social”.





Estat de la pista Avet

El director de cursa de la Copa d’Europa, Santi López s’ha mostrat satisfet pel que fa a l’estat actual de la pista i els preparatius per a arribar a la competició. “A dia 8 de gener, tal com tenim la pista, el missatge és optimista. S’ha produït una quantitat de neu suficient amb una qualitat òptima. Actualment, estem reforçant aquells punts que tenen menys neu. Ara es tracta de treballar dia a dia i mantenir el mantell homogeni per tota la pista. A partir d’aquí, treballarem aquesta neu, l’estendrem per a cobrir la totalitat de la pista, i una vegada tinguem prou gruix li donarem forma i joc per a competir. Uns dies abans de les proves està previst fer els treballs d’aigua per endurir més la superfície”.

Fent un paral·lelisme entre com es fa front als preparatius de la pista en una Copa d’Europa o en una Copa del Món, Santi López, ho té clar: “En una Copa d’Europa hi participen més corredors que en una Copa del Món, i treballem per a aconseguir una base de neu encara més dura perquè les condicions a cada baixada no es degradin”. L’objectiu que s’ha marcat el Comitè Organitzador és tenir la pista enllestida una setmana abans per tal que els atletes de la FAE puguin entrenar a casa.

Presentació de la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí. Foto: Organització

Condicions de competició

L’Estadi Creand Eslàlom, pista contigua a l’Avet, estarà a disposició dels equips per als entrenaments amb unes condicions pràcticament iguals a la pista on competiran. Els corredors aterraran a Soldeu entre els dies 30 i 31 de gener i tindran aquest equipament preparat per a entrenar abans de les curses.

Més enllà de l’escenari de competició i valorant tots els detalls de l’organització, Hidalgo ha incidit en el fet que “no abaixarem la guàrdia per molt que ens hàgim acostumat a la Copa del Món. Les expectatives estan molt altes i respondrem amb les mateixes prestacions”. I hi ha afegit: “Tenim la voluntat de deixar empremta al circuit internacional. Molts dels corredors que participaran acabaran arribant a la Copa del Món i hem d’oferir-los un destí de primer nivell”.





Líders al circuït europeu

Enguany, són 19 les seus que organitzen proves de les diferents disciplines d’esquí alpí de la Copa d’Europa. Soldeu serà la 13a aturada del calendari. En total són 5 les estacions que celebraran curses de gegant. En aquesta modalitat, el suís, Lenz Haechler lidera actualment la classificació amb 200 punts, seguit del francès, Flavio Vitale (160 punts), i l’espanyol, Aleix Aubert (105 punts). Pel que fa a la classificació general, Felix Hacker (AUT) amb 280 punts ocupa la primera posició, Oscar Andreas Sandvik (NOR) amb 280 punts la segona, i Lenz Haechler amb 239 punts la tercera.

Per a poder acollir la cita esportiva, el Comitè Organitzador compta amb l’ajuda d’un total de 120 voluntaris. A més, cal destacar el suport d’empreses i entitats col·laboradores entre les quals destaquen Andorra Turisme, el Comú de Canillo i la FAE.