La piscina municipal de la Seu d’Urgell, solidària amb la jornada ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’

La piscina municipal de la Seu d’Urgell se suma novament aquest diumenge 12 de juliol a la campanya solidària ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple 2020’ que promou la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades i donar suport a la recerca de l’esclerosi múltiple.

Tota la recaptació obtinguda aquest pròxim diumenge a la taquilla de la piscina municipal de la capital de l’Alt Urgell anirà íntegrament a aquesta campanya solidària.

Enguany, hi ha prop de 150 piscines que compleixen les mesures d’higiene i seguretat que marquen les autoritats sanitàries, com és el cas de la Seu d’Urgell, i que aquest pròxim diumenge es mullaran per l’esclerosi múltiple.

Igualment, també hi ha altres piscines que organitzaran el Mulla’t al llarg de l’estiu i, per últim, hi ha piscines que han optat per mullar-se on-line i fer aquest any un mulla’t virtual.

Més informació sobre aquesta campanya solidària a: www.mullat.cat